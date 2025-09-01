TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Actualité Mobiles et Tablettes La Poste Mobile propose gratuitement ses forfaits pendant plusieurs mois
Actualité Mobiles et Tablettes

La Poste Mobile propose gratuitement ses forfaits pendant plusieurs mois

1 Sep. 2025 • 20:56
0

La Poste Mobile relance son opération qui permet d’avoir un forfait mobile gratuit pendant plusieurs mois. Ici, la gratuité est valable pendant quatre mois, à savoir jusqu’à la fin de l’année.

La Poste Mobile Forfaits Gratuits Septembre 2025

Des forfaits sans payer pendant 4 mois

Concrètement, vous choisissez l’un des forfaits sur le site de La Poste Mobile et vous n’avez pas besoin de payer chaque fois. En effet, c’est réellement gratuit, qu’importe l’offre choisie.

On retrouve quatre forfaits, avec le plus intéressant qui propose les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi qu’un quota Internet de 300 Go et le support de la 5G. Le prix normal est de 19,99 €/mois, mais vous n’avez rien à payer pendant quatre mois.

Parmi les autres offres, on retrouve 200 Go (en 4G, l’option 5G est à 5 €/mois), 130 Go (là aussi 4G et option 5G payante) ou encore 100 Mo. Leurs prix mensuels respectifs sont 14,99 €, 10,99 € et 4,99 €.

Est-ce qu’il y a une arnaque dans cette histoire ? Il y a un élément à prendre en compte : la carte SIM est facturée (10 € en l’occurrence), mais le forfait, lui, est réellement gratuit. L’offre est disponible jusqu’au 21 septembre.

Que se passe-t-il après quatre mois ? Vous avez le choix. Soit l’expérience a été bonne et vous souhaitez continuer. Dans ce cas, vous n’avez rien à faire et la facturation va se mettre en place. Sinon, vous pouvez résilier avant la fin de l’année pour ne rien payer.

Pour information, Bouygues Telecom a racheté La Poste Mobile, mais le réseau utilisé de l’opérateur virtuel est toujours SFR. Cela s’explique par une question de précédents contrats signés. La bascule vers le réseau de Bouygues Telecom se fera plus tard.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Free Mobile Forfaits Prepayes Mobiles / Tablettes

Les forfaits prépayés de Free Mobile se dévoilent avec leurs prix

SFR RED Logo Mobiles / Tablettes

SFR RED lance un forfait 5G de 250 Go pour 9,99€, Free Mobile propose 150 Go pour 8,99€

SFR RED Logo Mobiles / Tablettes

SFR RED lance des forfaits 10 Go et 40 Go dès 2,99€

Sosh Logo Mobiles / Tablettes

Sosh dévoile des forfaits 40 et 100 Go à partir de 5,99€

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 1er septembre

1 Sep. 2025 • 20:55
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Google Pixel 10 Famille

Google Pixel 10 : des problèmes avec la charge sans fil et la vitesse

1 Sep. 2025 • 20:19
0 Mobiles / Tablettes

Les premiers exemplaires des Pixel 10 de Google arrivent chez les utilisateurs, mais certains rencontrent déjà des soucis avec la charge...

007 First Light Jeu James Bond

007 First Light : James Bond sera la star du prochain State of Play de PlayStation

1 Sep. 2025 • 19:16
0 Jeux vidéo

Sony et IO Interactive viennent d’annoncer un State of Play dédié à 007 First Light, une présentation qui sera...

Microsoft logo

Microsoft licencie 10 % de ses employés en France

1 Sep. 2025 • 18:34
0 Hors-Sujet

Les importants licenciements annoncés par Microsoft concernent également la France, au point que 10 % des employés de la division...

Taylor Switft

Meta dans la tourmente après la découverte de chatbots de célébrités (Taylor Swift, Selena Gomez, Scarlett Johansson, etc.)

1 Sep. 2025 • 16:30
1 Internet

Meta est au cœur d’une nouvelle controverse après qu’une enquête de Reuters a révélé la...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article L’application Carte Vitale fonctionne désormais avec iOS 26

L’application Carte Vitale fonctionne désormais avec iOS 26

1 Sep. 2025 • 20:37

image de l'article MLS Season Pass : Apple propose la fin de la saison 2025 pour à peine 19 euros !

MLS Season Pass : Apple propose la fin de la saison 2025 pour à peine 19 euros !

1 Sep. 2025 • 19:54

image de l'article Apple impose l’automatisation des chaînes de production à ses fournisseurs

Apple impose l’automatisation des chaînes de production à ses fournisseurs

1 Sep. 2025 • 19:19

image de l'article iPhone 17 : près de 70 % des utilisateurs américains comptent l’acheter

iPhone 17 : près de 70 % des utilisateurs américains comptent l’acheter

1 Sep. 2025 • 18:00

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site