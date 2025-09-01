La Poste Mobile propose gratuitement ses forfaits pendant plusieurs mois

La Poste Mobile relance son opération qui permet d’avoir un forfait mobile gratuit pendant plusieurs mois. Ici, la gratuité est valable pendant quatre mois, à savoir jusqu’à la fin de l’année.

Des forfaits sans payer pendant 4 mois

Concrètement, vous choisissez l’un des forfaits sur le site de La Poste Mobile et vous n’avez pas besoin de payer chaque fois. En effet, c’est réellement gratuit, qu’importe l’offre choisie.

On retrouve quatre forfaits, avec le plus intéressant qui propose les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi qu’un quota Internet de 300 Go et le support de la 5G. Le prix normal est de 19,99 €/mois, mais vous n’avez rien à payer pendant quatre mois.

Parmi les autres offres, on retrouve 200 Go (en 4G, l’option 5G est à 5 €/mois), 130 Go (là aussi 4G et option 5G payante) ou encore 100 Mo. Leurs prix mensuels respectifs sont 14,99 €, 10,99 € et 4,99 €.

Est-ce qu’il y a une arnaque dans cette histoire ? Il y a un élément à prendre en compte : la carte SIM est facturée (10 € en l’occurrence), mais le forfait, lui, est réellement gratuit. L’offre est disponible jusqu’au 21 septembre.

Que se passe-t-il après quatre mois ? Vous avez le choix. Soit l’expérience a été bonne et vous souhaitez continuer. Dans ce cas, vous n’avez rien à faire et la facturation va se mettre en place. Sinon, vous pouvez résilier avant la fin de l’année pour ne rien payer.

Pour information, Bouygues Telecom a racheté La Poste Mobile, mais le réseau utilisé de l’opérateur virtuel est toujours SFR. Cela s’explique par une question de précédents contrats signés. La bascule vers le réseau de Bouygues Telecom se fera plus tard.