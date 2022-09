La Poste Mobile propose des forfaits 4G gratuits jusqu’en 2023

La Poste Mobile sort du lot et propose une offre surprenante : des forfaits 4G qui sont gratuits, et ce jusqu’en 2023. Il y a trois offres et chacune a l’avantage d’être sans engagement.

Le premier forfait inclut 2 heures d’appels, les SMS et MMS en illimité, et 100 Mo de quota Internet. Le deuxième forfait propose les appels en illimité, ainsi que les SMS/MMS illimités et 10 Go pour Internet. Vient après la troisième offre qui est similaire à la précédente, sauf qu’il y a 15 Go pour Internet. Aussi, ces deux-là peuvent proposer le support de la 5G avec un supplément de 5€/mois.

Chaque forfait de La Poste Mobile est donc ici gratuit jusqu’en 2023. En effet, l’opérateur virtuel — qui s’appuie sur le réseau de SFR — dit offrir quatre mois d’abonnements, avant de commencer à facturer. Mais comme les forfaits sont sans engagement, il est tout à fait possible de souscrire, profiter des quatre mois offerts puis résilier avant que la facturation s’enclenche. Au-delà, les prix sont 4,99€/mois, 9,99€/mois et 14,99€/mois.

Les offres sont disponibles dès maintenant sur le site de La Poste Mobile. L’opérateur précise que c’est disponible jusqu’au 29 octobre.

Pour rappel, la dernière actualité de l’opérateur virtuel n’est malheureusement pas positive. En juillet, le groupe a annoncé avoir subi une cyberattaque de type ransomware. Cela l’avait notamment obligé à fermer temporairement son site.