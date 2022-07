La Poste Mobile annonce avoir été victime d’une cyberattaque de type ransomware

La Poste Mobile joue la transparence et annonce dans un communiqué que ses services ont été la cible d’un malware de type Ransomware (logiciel malveillant qui chiffre des fichiers cibles puis exige une rançon en échange de l’accès aux fichiers bloqués). L’attaque s’est déroulée le 4 juillet dernier, et continuerait de perturber le bon fonctionnement du MVNO français.

Suite à cet incident, La poste Mobile a réagi en fermant temporairement son site, et a commencé à établir le diagnostic de la situation, et tente de rassurer ses clients : « Les premières analyses établissent que les serveurs essentiels au fonctionnement des lignes mobiles des clients ont bien été protégés » précise l’opérateur. Malgré tout, La Poste Mobile ajoute qu’il reste tout à fait possible que des fichiers contenant des données personnelles aient pu être récupérés sur certains postes de travail. Pas très rassurant tout de même…

Par soucis de prudence, La Poste Mobile conseille à ses clients de faire particulièrement attention aux tentatives d’attaque par phishing et aux usurpations numériques d’identité. En outre, les numéros d’appel 904 et 905 (clients pro) permettent de se renseigner directement auprès du service client du MVNO. A noter enfin que le groupe de hackers LockBit, qui effectue justement des attaques via ransomware, a confirmé il y a quelques heures à peine une cyberattaque contre La Poste Mobile.