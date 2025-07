Les clients de NRJ Mobile vont rester sur le réseau de Bouygues Telecom

Rien ne change pour les clients de NRJ Mobile, avec Bouygues Telecom qui prolonge son partenariat avec l’opérateur virtuel (MVNO) pour une durée de cinq ans. Ainsi, les clients de NRJ Mobile vont continuer d’utiliser le réseau de Bouygues Telecom.

NRJ Mobile et Bouygues Telecom prolongent

Cette décision s’inscrit dans la continuité d’une collaboration jugée fructueuse par les deux groupes. Le prolongement permettra notamment à Bouygues Telecom de continuer à s’appuyer sur la notoriété de la marque NRJ Mobile pour développer des solutions mobiles et enrichir l’expérience de ses clients, tout en bénéficiant de la solidité de son propre réseau.

Marc Laurier, directeur marketing grand public de Bouygues Telecom, fait savoir que cette prolongation de l’accord « illustre la confiance et l’engagement mutuel qui animent [les] équipes pour proposer des offres toujours plus attractives à nos clients ».

NRJ Mobile propose plusieurs forfaits mobiles qui s’échelonnent de 2,99 €/mois à 7,99 €/mois. On retrouve les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi que 6 Go pour Internet avec le moins cher. Pour le plus cher, le quota passe à 200 Go avec le support de la 5G.

Pour information, NRJ Mobile n’est pas le seul opérateur virtuel à utiliser le réseau mobile de Bouygues Telecom. En réalité, la plupart des MVNO passent par le même réseau. Cela inclut Auchan Telecom, Cdiscount Mobile, CIC Mobile, Crédit Mutuel Mobile et d’autres. La Poste Mobile s’ajoutera plus tard à la liste à la suite du rachat.