TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Actualité Mobiles et Tablettes La Poste Mobile change : 5G gratuite, réseau Bouygues Telecom et plus
Actualité Mobiles et Tablettes

La Poste Mobile change : 5G gratuite, réseau Bouygues Telecom et plus

25 Sep. 2025 • 20:40
0

La Poste Mobile opère à plusieurs changements importants au niveau de ses forfaits : 5G gratuite, disponibilité du RCS, nouveau réseau mobile et plus encore.

La Poste Mobile Logo

La Poste Mobile change de réseau mobile

Un changement notable est le réseau : les nouveaux clients de La Poste Mobile vont utiliser le réseau de Bouygues Telecom. Jusqu’à présent, les abonnés se reposaient sur le réseau de SFR. Mais Bouygues Telecom a racheté La Poste Mobile et cela implique naturellement une modification pour la partie connectivité.

La bascule vers le réseau de Bouygues Telecom se fera le 29 septembre 2025. Mais cela ne concernera que les nouveaux clients. Ceux qui ont déjà un forfait resteront sur le réseau de SFR. Pour eux, le transfert vers Bouygues Telecom n’aura pas lieu avant 2026. Il sera progressif qui plus est, il faudra réellement attendre la fin 2027 pour un transfert en quasi-totalité.

5G gratuite, RCS et d’autres nouveautés

Il y a également d’autres changements. Tous les forfaits de La Poste Mobile vont proposer gratuitement la 5G. Jusqu’à présent, seul celui de 300 Go à 19,99 €/mois la propose. Elle est facturée 5 € en option sur les autres. Mais voilà qu’elle va devenir gratuite pour tout le monde.

En outre, les clients vont enfin avoir le droit au RCS, à savoir le successeur du SMS. C’est déjà disponible chez Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile. Voilà maintenant qu’il débarque chez La Poste Mobile. Avec le RCS, on retrouve les accusés de réception, l’envoi d’images et vidéos en bonne qualité, les conversations de groupe mieux gérées, la possibilité de converser depuis une connexion Wi-Fi, les réactions aux messages avec des emojis ou encore les messages audio. Aussi, l’opérateur virtuel (MVNO) proposera les conférences à trois et les renvois d’appels.

Attention toutefois, l’accès au RCS et aux autres fonctionnalités ne concerneront que les nouveaux clients à partir du 29 septembre 2025. Pour les clients existants, il faudra attendre la bascule du réseau chez Bouygues Telecom à partir de 2026.

Pour ceux qui ne veulent pas attendre, il est préférable de basculer temporairement chez un autre opérateur en conservant son numéro de téléphone puis revenir chez La Poste Mobile pour être considéré comme un nouveau client. Vous pouvez vous abonner chez les opérateurs suivants :

Une fois que votre forfait sera porté chez l’un des opérateurs, vous pourrez retourner chez La Poste Mobile en choisissant l’un des forfaits.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

La Poste Mobile Logo Mobiles / Tablettes

La Poste Mobile change de réseau, en passant de SFR à Bouygues Telecom

NRJ Mobile Logo Mobiles / Tablettes

Les clients de NRJ Mobile vont rester sur le réseau de Bouygues Telecom

Boutique de Bouygues Telecom Logo Mobiles / Tablettes

Panne de Bouygues Telecom : le réseau mobile et fixe est progressivement de retour

Bouygues Telecom Boutique Logo Mobiles / Tablettes

Bouygues Telecom annonce Smart Change : « un nouveau smartphone chaque année à moitié prix »

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

ChatGPT Pulse Briefing

ChatGPT Pulse vous propose un briefing quotidien personnalisé

25 Sep. 2025 • 19:51
0 Internet

OpenAI dévoile Pulse, une nouvelle fonctionnalité qui transforme ChatGPT en un assistant proactif capable de générer des...

Windows 10 Nouveau Menu Demarrer Juillet 2020 Bureau

Windows 10 va avoir un an de mises à jour supplémentaires gratuites en Europe

25 Sep. 2025 • 18:00
1 Actu OS

À moins de trois semaines de la fin du support de Windows 10, Microsoft a dû revoir sa copie pour l’Europe. Sous la pression d’un...

deals promos

🔥 [#FrenchDays] Les promos High-Tech du 25 septembre

25 Sep. 2025 • 17:02
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Avatar 3 De Feu et de Cendres Affiche Recadree

Avatar 3 : De Feu et de Cendres, une nouvelle bande-annonce pour le film

25 Sep. 2025 • 16:38
1 Geekeries

Disney propose aujourd’hui une nouvelle bande-annonce pour le film Avatar : De Feu et de Cendres de James Cameron. Le premier trailer avait...

Forza Horizon 6

Forza Horizon 6 : le roi du jeu de course-arcade débarquera bien au Japon en 2026

25 Sep. 2025 • 15:49
0 Jeux vidéo

Playground Games a confirmé que Forza Horizon 6 posera ses pneus au cœur du Japon, une information qui avait déjà...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article La Poste Mobile annonce le RCS sur iPhone et Android

La Poste Mobile annonce le RCS sur iPhone et Android

25 Sep. 2025 • 20:19

image de l'article App Store : Apple s’adapte à ce pays qui va passer à l’euro

App Store : Apple s’adapte à ce pays qui va passer à l’euro

25 Sep. 2025 • 19:32

image de l'article Traqués : Apple TV+ dévoile sa nouvelle série française

Traqués : Apple TV+ dévoile sa nouvelle série française

25 Sep. 2025 • 17:40

image de l'article La Commission européenne rejette la demande d’Apple d’abroger le DMA

La Commission européenne rejette la demande d’Apple d’abroger le DMA

25 Sep. 2025 • 17:21

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site