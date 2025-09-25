La Poste Mobile change : 5G gratuite, réseau Bouygues Telecom et plus

La Poste Mobile opère à plusieurs changements importants au niveau de ses forfaits : 5G gratuite, disponibilité du RCS, nouveau réseau mobile et plus encore.

La Poste Mobile change de réseau mobile

Un changement notable est le réseau : les nouveaux clients de La Poste Mobile vont utiliser le réseau de Bouygues Telecom. Jusqu’à présent, les abonnés se reposaient sur le réseau de SFR. Mais Bouygues Telecom a racheté La Poste Mobile et cela implique naturellement une modification pour la partie connectivité.

La bascule vers le réseau de Bouygues Telecom se fera le 29 septembre 2025. Mais cela ne concernera que les nouveaux clients. Ceux qui ont déjà un forfait resteront sur le réseau de SFR. Pour eux, le transfert vers Bouygues Telecom n’aura pas lieu avant 2026. Il sera progressif qui plus est, il faudra réellement attendre la fin 2027 pour un transfert en quasi-totalité.

5G gratuite, RCS et d’autres nouveautés

Il y a également d’autres changements. Tous les forfaits de La Poste Mobile vont proposer gratuitement la 5G. Jusqu’à présent, seul celui de 300 Go à 19,99 €/mois la propose. Elle est facturée 5 € en option sur les autres. Mais voilà qu’elle va devenir gratuite pour tout le monde.

En outre, les clients vont enfin avoir le droit au RCS, à savoir le successeur du SMS. C’est déjà disponible chez Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile. Voilà maintenant qu’il débarque chez La Poste Mobile. Avec le RCS, on retrouve les accusés de réception, l’envoi d’images et vidéos en bonne qualité, les conversations de groupe mieux gérées, la possibilité de converser depuis une connexion Wi-Fi, les réactions aux messages avec des emojis ou encore les messages audio. Aussi, l’opérateur virtuel (MVNO) proposera les conférences à trois et les renvois d’appels.

Attention toutefois, l’accès au RCS et aux autres fonctionnalités ne concerneront que les nouveaux clients à partir du 29 septembre 2025. Pour les clients existants, il faudra attendre la bascule du réseau chez Bouygues Telecom à partir de 2026.

Pour ceux qui ne veulent pas attendre, il est préférable de basculer temporairement chez un autre opérateur en conservant son numéro de téléphone puis revenir chez La Poste Mobile pour être considéré comme un nouveau client. Vous pouvez vous abonner chez les opérateurs suivants :

Une fois que votre forfait sera porté chez l’un des opérateurs, vous pourrez retourner chez La Poste Mobile en choisissant l’un des forfaits.