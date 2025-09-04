TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Actualité Mobiles et Tablettes Bouygues Telecom annonce Smart Change : « un nouveau smartphone chaque année à moitié prix »
Actualité Mobiles et Tablettes

Bouygues Telecom annonce Smart Change : « un nouveau smartphone chaque année à moitié prix »

4 Sep. 2025 • 20:55
1

Bouygues Telecom a levé le voile sur Smart Change, une nouvelle offre qui a pour vocation de vous pousser à acheter chaque année un nouveau smartphone. L’opérateur assure que le téléphone en question est à moitié prix.

Bouygues Telecom Boutique Logo

Bouygues Telecom veut que vous achetiez un nouveau smartphone tous les ans

Dans sa présentation, Bouygues Telecom explique que les ventes de smartphones premium ont progressé de 12 % entre 2022 et 2024 pour représenter aujourd’hui plus de 4 terminaux sur 10 vendus. Mais pour un quart des Français, le prix des mobiles est un obstacle à leur projet d’achat, selon une étude de Back Market datant de 2024 citée par Bouygues Telecom.

C’est là qu’intervient Smart Change qui sera disponible dès le 8 septembre 2025. « Un nouveau smartphone chaque année à moitié prix », annonce Bouygues Telecom. Il présente son offre de cette façon :

  • Le client souscrit à un forfait mobile Bouygues Telecom 200 Go ou plus (36,99 €/mois puis 46,99 €/mois avec engagement de 24 mois) et choisit Smart Change pour financer son smartphone. Il paie un acompte et mensualise le montant restant grâce à un crédit sur 36 mois à TAEG 0 %, avec des mensualités fixes.
  • 12 mois révolus après l’achat, le client peut rapporter son mobile en boutique et choisir son nouveau smartphone avec Smart Change.
  • Bouygues Telecom reprend alors l’ancien téléphone et se charge de clôturer le crédit en cours sans frais. Au bout d’un an et en fonction du modèle choisi, le client aura payé au maximum la moitié du prix d’achat du smartphone : l’apport initial et 12 mensualités sur 36.
  • Bouygues Telecom se charge d’effacer les données de l’ancien smartphone et de le reconditionner afin qu’il ait une seconde vie.

Bouygues Telecom Smart Change

Pas vraiment une bonne idée

Bruno Duarte, directeur grand public de l’opérateur, est très satisfait de la nouvelle offre et n’hésite pas à le dire :

S’offrir chaque année le smartphone dernier cri à moitié prix, c’est désormais possible avec Smart Change ! Cette offre inédite réinvente l’accès au smartphone pour permettre à nos clients de profiter des dernières nouveautés, au meilleur prix et en systématisant la reprise de leur mobile chaque année. Nous démontrons avec Smart Change que nous apportons une solution facile et adaptée aux fans de technologie pour que cet achat plaisir soit une réalité.

Smart Change implique quelques contraintes, dont l’engagement de 24 mois pour le forfait mobile. Et puis, une question peut se poser : est-il réellement nécessaire de changer son smartphone tous les ans ? En tout cas, Bouygues Telecom pense que la réponse est oui.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Kids Watch Montre Connectee Bouygues Telecom Matériel

Bouygues Telecom annonce Kids Watch, sa montre connectée pour enfants

Bouygues Telecom Logo Mobiles / Tablettes

Bouygues Telecom lance aussi un forfait 5G 130 Go à 7,99€

La Poste Mobile Logo Mobiles / Tablettes

Le rachat de La Poste Mobile par Bouygues Telecom est finalisé

SFR Remboursement Frais Resiliation Bouygues Telecom Mobiles / Tablettes

SFR rembourse aussi les frais de résiliation de B&You (Bouygues Telecom)

Un commentaire pour cet article :

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

OpenAI Logo

OpenAI (ChatGPT) va lancer une plateforme pour trouver un emploi lié à l’IA

4 Sep. 2025 • 22:45
0 Internet

OpenAI va concurrencer des plateformes comme LinkeIn en lançant en 2026 OpenAI Jobs Platform, une plateforme spécialisée dans les...

Firefox Logo

Firefox : le support de Windows 7, 8 et 8.1 est prolongé pour la 3e fois

4 Sep. 2025 • 19:53
0 Logiciels

Mozilla annonce une nouvelle extension du support de Firefox pour les systèmes d’exploitation Windows 7, 8, 8.1 et macOS 10.12 (Sierra)...

Bouygues Telecom Orange Free SFR Logos

Rachat de SFR : Orange, Bouygues Telecom et Free envisagent un consortium

4 Sep. 2025 • 18:24
0 Mobiles / Tablettes

Orange, Bouygues Telecom et Free explorent un projet commun pour acquérir SFR, selon les informations de La Lettre. Ce consortium, nommé...

Maquettes Galaxy S26

Les Samsung Galaxy S26 reprendraient le design des iPhone 17

4 Sep. 2025 • 16:52
4 Mobiles / Tablettes

Une nouvelle image des Galaxy S26 suggère que Samsung va enfin intégrer les aimants pour la charge sans fil Qi2, tout en adoptant un design...

Anker Soundcore

Anker dévoile un enregistreur vocal pas plus grand qu’une pièce de monnaie

4 Sep. 2025 • 15:15
0 Matériel

Anker vient de dévoiler le Soundcore Work, un enregistreur vocal ultra compact, alimenté par l’IA et conçu pour transcrire,...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article L’application Cartes d’Apple ajoute une option « Payer plus tard »

L’application Cartes d’Apple ajoute une option « Payer plus tard »

4 Sep. 2025 • 20:30

image de l'article The Reluctant Traveler saison 3 : Apple TV+ diffuse la bande-annonce

The Reluctant Traveler saison 3 : Apple TV+ diffuse la bande-annonce

4 Sep. 2025 • 19:14

image de l'article Adobe Premiere arrive bientôt sur iPhone et iPad

Adobe Premiere arrive bientôt sur iPhone et iPad

4 Sep. 2025 • 17:25

image de l'article Les Samsung Galaxy S26 reprendraient le design des iPhone 17

Les Samsung Galaxy S26 reprendraient le design des iPhone 17

4 Sep. 2025 • 16:52

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site