Bouygues Telecom annonce Smart Change : « un nouveau smartphone chaque année à moitié prix »

Bouygues Telecom a levé le voile sur Smart Change, une nouvelle offre qui a pour vocation de vous pousser à acheter chaque année un nouveau smartphone. L’opérateur assure que le téléphone en question est à moitié prix.

Bouygues Telecom veut que vous achetiez un nouveau smartphone tous les ans

Dans sa présentation, Bouygues Telecom explique que les ventes de smartphones premium ont progressé de 12 % entre 2022 et 2024 pour représenter aujourd’hui plus de 4 terminaux sur 10 vendus. Mais pour un quart des Français, le prix des mobiles est un obstacle à leur projet d’achat, selon une étude de Back Market datant de 2024 citée par Bouygues Telecom.

C’est là qu’intervient Smart Change qui sera disponible dès le 8 septembre 2025. « Un nouveau smartphone chaque année à moitié prix », annonce Bouygues Telecom. Il présente son offre de cette façon :

Le client souscrit à un forfait mobile Bouygues Telecom 200 Go ou plus (36,99 €/mois puis 46,99 €/mois avec engagement de 24 mois) et choisit Smart Change pour financer son smartphone. Il paie un acompte et mensualise le montant restant grâce à un crédit sur 36 mois à TAEG 0 %, avec des mensualités fixes.

12 mois révolus après l’achat, le client peut rapporter son mobile en boutique et choisir son nouveau smartphone avec Smart Change.

Bouygues Telecom reprend alors l’ancien téléphone et se charge de clôturer le crédit en cours sans frais. Au bout d’un an et en fonction du modèle choisi, le client aura payé au maximum la moitié du prix d’achat du smartphone : l’apport initial et 12 mensualités sur 36.

Bouygues Telecom se charge d’effacer les données de l’ancien smartphone et de le reconditionner afin qu’il ait une seconde vie.

Pas vraiment une bonne idée

Bruno Duarte, directeur grand public de l’opérateur, est très satisfait de la nouvelle offre et n’hésite pas à le dire :

S’offrir chaque année le smartphone dernier cri à moitié prix, c’est désormais possible avec Smart Change ! Cette offre inédite réinvente l’accès au smartphone pour permettre à nos clients de profiter des dernières nouveautés, au meilleur prix et en systématisant la reprise de leur mobile chaque année. Nous démontrons avec Smart Change que nous apportons une solution facile et adaptée aux fans de technologie pour que cet achat plaisir soit une réalité.

Smart Change implique quelques contraintes, dont l’engagement de 24 mois pour le forfait mobile. Et puis, une question peut se poser : est-il réellement nécessaire de changer son smartphone tous les ans ? En tout cas, Bouygues Telecom pense que la réponse est oui.