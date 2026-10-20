Orange coupe aujourd’hui son réseau 2G

Orange met fin ce mardi 20 octobre 2026 à son réseau mobile 2G dans les 43 derniers départements de France métropolitaine où il fonctionnait encore. Cette extinction concerne aussi les abonnés de Free Mobile qui utilisent le réseau 2G d’Orange, ainsi que certains équipements connectés qui dépendent encore de cette technologie. Des exceptions subsisteront toutefois dans les zones blanches réglementaires jusqu’à la mi-décembre.

C’est la fin du réseau 2G d’Orange

Le calendrier d’Orange s’est déroulé en plusieurs vagues. Après les premières coupures dans le Sud-Ouest au printemps, l’opérateur a poursuivi le déploiement de son plan d’extinction le 22 septembre à Nice, puis le 6 octobre dans 44 départements. La coupure d’aujourd’hui concerne les 43 derniers départements, dont Paris, le Nord, la Gironde, le Rhône et les Hauts-de-Seine. À l’issue de cette étape, la 2G d’Orange est considérée comme arrêtée sur l’ensemble de la France métropolitaine, Corse comprise, à l’exception des zones blanches bénéficiant d’un sursis.

Cette opération marque la fin d’une technologie lancée dans les années 1990. La 2G a notamment permis le développement des appels mobiles et des SMS avant l’arrivée de réseaux plus récents. Orange justifie son arrêt par la modernisation de ses infrastructures, le renforcement de la sécurité et la possibilité de réaffecter les fréquences utilisées à la 4G et à la 5G. L’opérateur annonce notamment la réutilisation de ses 5 MHz de fréquences 2G pour ces technologies.

Les anciens téléphones ne sont pas les seuls concernés

Les mobiles se limitant à la 2G ne peuvent plus passer d’appels ni envoyer de SMS via le réseau d’Orange avec sa fermeture. Les smartphones récents compatibles avec la 4G ou la 5G ne sont pas concernés par cette extinction en elle-même. Le problème dépasse toutefois les téléphones : certains systèmes d’alarme, dispositifs de téléassistance, terminaux de paiement, ascenseurs et équipements industriels utilisent encore le réseau 2G. S’ils ne disposent pas d’une solution de remplacement, ils risquent de perdre leur connexion.

Orange recommande aux particuliers et aux professionnels de vérifier les équipements installés depuis plusieurs années auprès de leur fabricant, de leur installateur ou de leur fournisseur. Les clients qui possèdent encore un téléphone exclusivement compatible 2G doivent passer à un modèle 3G, 4G ou 5G. Pour les abonnés Orange, l’opérateur indique que le numéro et l’offre mobile peuvent être conservés lors du remplacement.

Des fréquences réaffectées à la 4G et à la 5G

L’arrêt de la 2G doit permettre à Orange de réutiliser les 5 MHz de fréquences qui lui étaient réservés. Les technologies plus récentes, dont la 4G et la 5G, intègrent des mécanismes de chiffrement et d’authentification renforcés, tandis que la réaffectation des fréquences doit contribuer à améliorer les capacités du réseau. Orange souligne également l’enjeu énergétique : selon la Fédération française des télécoms, la transmission d’un Go de données en 2G peut consommer jusqu’à 500 fois plus d’énergie qu’en 5G.

La fermeture du réseau 2G ne signifie pas pour autant la disparition immédiate de toutes les anciennes technologies mobiles. Orange prévoit toujours d’arrêter la 3G en France métropolitaine en 2028. À Mayotte, l’extinction de la 2G reste prévue d’ici la fin de l’année 2026.