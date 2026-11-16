Samsung abandonne Quick Measure et AR Doodle : deux applications pour les Galaxy vont disparaître en décembre

Les utilisateurs de smartphones Samsung Galaxy n’ont plus que quelques semaines pour récupérer deux applications de réalité augmentée. Quick Measure et AR Doodle seront retirées du Galaxy Store le 31 décembre 2026. Le constructeur met ainsi un terme à la distribution et au suivi de ces outils tout en laissant entrevoir la possibilité de proposer des services améliorés à l’avenir.

Deux applications aux usages très différents

Quick Measure transforme l’appareil photo d’un smartphone compatible en instrument de mesure virtuel. Grâce à la réalité augmentée, l’utilisateur peut estimer des distances ou calculer les dimensions d’un espace sans sortir de mètre ruban. Une fonction pratique pour prendre rapidement les mesures d’un meuble, d’une pièce ou d’un objet.

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AR Doodle s’adresse davantage aux amateurs de création visuelle. L’application permet de dessiner dans l’environnement filmé par le smartphone, puis d’intégrer ces éléments graphiques aux photos et aux vidéos. Certains effets en trois dimensions donnent ainsi l’impression que les dessins font partie de la scène capturée.

Une disparition progressive

Samsung précise que les deux applications ne pourront plus être téléchargées après le 31 décembre. Les utilisateurs qui les auront déjà installées pourront néanmoins continuer à s’en servir. Cette possibilité s’accompagne toutefois d’une réserve importante : certaines fonctions risquent de ne plus fonctionner correctement. Le constructeur cessera également de fournir les mises à jour nécessaires à leur compatibilité avec les futures versions de son système d’exploitation. Une évolution logicielle en 2027 ou ultérieurement pourrait donc rendre ces outils partiellement, voire totalement inutilisables.

Dans ses avis de retrait, Samsung présente ses excuses et promet de revenir avec des services améliorés. Aucun calendrier n’a cependant été communiqué, et rien ne permet de savoir si Quick Measure et AR Doodle renaîtront sous leur forme actuelle ou si leurs fonctionnalités seront intégrées à d’autres applications.

En attendant d’éventuels remplaçants, les possesseurs d’un Galaxy compatible qui souhaitent conserver ces outils ont donc intérêt à les récupérer avant la date butoir. Leur installation ne garantit toutefois pas qu’ils resteront fonctionnels après les prochaines évolutions logicielles.