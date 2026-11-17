L’Arcep publie son nouveau classement de la qualité des réseaux mobiles d’Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile pour 2026. Après plus d’un million de mesures réalisées sur l’ensemble du pays, Orange se distingue dans de nombreuses catégories, notamment les débits Internet, les appels et la navigation Web. Mais Bouygues Telecom, SFR et Free Mobile obtiennent également de bons résultats selon les usages et les zones géographiques.

Cette campagne de mesures a été menée entre mai et août 2026 dans tous les départements de France métropolitaine, Corse comprise. Elle évalue les performances des quatre opérateurs à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments, mais aussi dans les transports. L’étude porte sur les réseaux 2G, 3G, 4G et 5G NSA. La 5G Standalone (SA), lorsqu’elle est proposée par les opérateurs, n’a pas été évaluée.

Internet mobile : Orange en tête sur les débits

Sur les débits descendants, Orange obtient les meilleurs résultats, tous territoires confondus. L’Arcep mesure la proportion de tests dépassant trois seuils, correspondant à différents niveaux d’exigence. Voici les résultats pour un débit dépassant 3 Mb/s :

Orange : 94 %

94 % SFR : 91 %

91 % Bouygues Telecom : 91 %

91 % Free Mobile : 91 %

Débit dépassant 8 Mb/s :

Orange : 90 %

90 % SFR : 88 %

88 % Bouygues Telecom : 86 %

86 % Free Mobile : 87 %

Débit dépassant 30 Mb/s :

Orange : 82 %

82 % SFR : 77 %

77 % Bouygues Telecom : 76 %

76 % Free Mobile : 76 %

Le seuil de 3 Mb/s correspond aux usages les moins exigeants, tandis que 8 Mb/s convient notamment au visionnage de vidéos en ligne. Le seuil de 30 Mb/s concerne les usages plus gourmands, comme les outils collaboratifs et les applications professionnelles. Les écarts entre les trois opérateurs derrière Orange restent toutefois statistiquement insuffisants pour les départager sur certains seuils

La situation change sensiblement selon le lieu. En zones denses, Orange atteint 95 % de mesures au-dessus de 30 Mb/s, devant Bouygues Telecom et SFR (92 %), puis Free Mobile (85 %). En zones rurales, Orange et Free Mobile arrivent ensemble en tête avec 60 %, contre 54 % pour SFR et 53 % pour Bouygues Telecom.

La navigation Webconfirme cette tendance en faveur d’Orange. En zones rurales, 84 % des pages se chargent en moins de cinq secondes chez Orange, contre 81 % chez Free Mobile, 79 % chez SFR et 77 % chez Bouygues Telecom. Pour le streaming vidéo dans ces mêmes zones, Orange atteint 92 %, Free Mobile 89 %, SFR 88 % et Bouygues Telecom 86 %. En zones denses, les quatre opérateurs obtiennent des résultats nettement meilleurs, avec 96 à 99 % de lectures vidéo réussies.

Débits montants et latence : de nouveaux indicateurs

L’édition 2026 met en place deux évolutions intéressantes : des mesures plus détaillées des débits montants et un premier indicateur de latence. Le débit montant correspond à la vitesse d’envoi des données, utile notamment pour les visioconférences, l’envoi de fichiers ou les sauvegardes dans le cloud. Au seuil de 3 Mb/s en envoi, les résultats nationaux sont les suivants :

Orange : 87 %

87 % Bouygues Telecom : 86 %

86 % SFR : 85 %

85 % Free Mobile : 78 %

En zones denses, Bouygues Telecom atteint 95 %, devant Orange à 94 %, SFR à 90 % et Free Mobile à 85 %. Dans les zones rurales, Orange conserve la première place avec 77 %, suivi de SFR (74 %), Bouygues Telecom (73 %) et Free Mobile (69 %)

La latence mesure le temps de réponse d’une connexion. Plus elle est faible, plus le réseau réagit rapidement. Tous opérateurs confondus, elle reste sous les 50 millisecondes dans 82 % des mesures. Ce taux grimpe à 90 % dans les zones denses et 85 % dans les zones intermédiaires, mais tombe à 70 % en zones rurales. L’Arcep ne publie pas ici de classement individuel des opérateurs sur cet indicateur.

Appels et SMS : Orange domine, Bouygues Telecom brille en ville

Pour les appels classiques maintenus pendant deux minutes sans perturbation audible, Orange obtient le meilleur résultat national avec 93 %. Bouygues Telecom suit à 91 %, devant SFR à 90 % et Free Mobile à 88 %.

Le classement est différent dans les zones denses : Bouygues Telecom arrive en tête avec 98 %, devant Orange (97 %), SFR (95 %) et Free Mobile (92 %). Dans les zones rurales, Orange prend en revanche une avance plus nette avec 88 %, tandis que SFR atteint 82 %, Free Mobile 81 % et Bouygues Telecom 80 %.

Les SMS affichent également de bons résultats. Voici la proportion de messages reçus en moins de dix secondes :

Orange : 98 %

98 % Bouygues Telecom : 96 %

96 % SFR : 95 %

95 % Free Mobile : 94 %

En zones rurales, les taux descendent respectivement à 95 %, 90 %, 90 % et 88 %.

Appels WhatsApp et autres applications : Orange et Free en tête

L’Arcep évalue également les appels vocaux réalisés via des applications de messagerie, comme WhatsApp. Ces communications passent par Internet et ne mobilisent pas directement le service d’appel traditionnel de l’opérateur.

Sur l’ensemble du territoire, les appels maintenus deux minutes sans perturbation audible donnent les résultats suivants :

Orange : 92 %

92 % Free Mobile : 90 %

90 % SFR : 88 %

88 % Bouygues Telecom : 85 %

Les quatre opérateurs sont quasiment à égalité dans les zones denses, avec des résultats compris entre 94 % et 96 %. Les différences réapparaissent en zones rurales : Orange atteint 85 %, Free Mobile 80 %, SFR 77 % et Bouygues Telecom 74 %

Dans les transports, les trains restent le point faible

La qualité des réseaux mobiles est globalement satisfaisante sur les routes et dans les métros, mais les résultats sont nettement moins bons dans les trains longue distance. Pour les appels maintenus pendant deux minutes :

Routes : SFR atteint 93 %, contre 92 % pour Orange et Bouygues Telecom, puis 88 % pour Free Mobile.

SFR atteint 93 %, contre 92 % pour Orange et Bouygues Telecom, puis 88 % pour Free Mobile. TGV : Orange arrive en tête avec 77 %. Les trois autres opérateurs se situent entre 67 % et 68 %.

Orange arrive en tête avec 77 %. Les trois autres opérateurs se situent entre 67 % et 68 %. Intercités et TER : Orange atteint 68 %, Bouygues Telecom 64 %, Free Mobile et SFR 61 %.

Orange atteint 68 %, Bouygues Telecom 64 %, Free Mobile et SFR 61 %. RER et Transiliens : les quatre opérateurs sont entre 87 % et 90 %.

les quatre opérateurs sont entre 87 % et 90 %. Métros : Bouygues Telecom et SFR atteignent 98 %, devant Orange (96 %) et Free Mobile (94 %).

La navigation Web confirme les difficultés rencontrées à bord des trains. Dans les TGV, seulement 79 % des pages se chargent en moins de cinq secondes chez Orange, contre 71 % chez Bouygues Telecom et SFR, et 67 % chez Free Mobile. Dans les TER et Intercités, Orange conserve la première place avec 79 %, devant Bouygues Telecom et SFR (72 %) puis Free Mobile (69 %)

L’Arcep rappelle enfin que ces résultats sont des moyennes et que l’expérience réelle peut varier selon la charge du réseau, l’appareil utilisé et les conditions locales. Les comparaisons tiennent également compte des marges d’erreur statistiques : deux opérateurs dont les résultats sont trop proches sont considérés comme ex æquo.