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Snapdragon 8 Elite Gen 6 : Qualcomm lance deux puces mobiles gravées en 2 nm

4 min.
23 Sep. 2026 • 9:59
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Qualcomm dédouble son haut de gamme mobile avec les Snapdragon 8 Elite Gen 6 et 8 Elite Extreme Gen 6, deux puces gravées en 2 nm destinées aux prochains smartphones Android premium. La version Extreme se distingue notamment par l’exécution locale d’un modèle « mixture of experts » de 30 milliards de paramètres et par l’enregistrement vidéo jusqu’en 8K à 60 images par seconde.

Snapdragon Elite 8 Scaled

Deux puces au lieu d’un seul sommet de gamme

Les deux plateformes partagent un processeur Oryon conçu par Qualcomm, une nouvelle architecture graphique Adreno et un accélérateur Hexagon pour l’intelligence artificielle. Elles reprennent donc une base commune, mais la déclinaison Extreme pousse davantage les fréquences et certaines capacités multimédias. Qualcomm veut ainsi offrir deux niveaux aux fabricants sans renvoyer le second groupe vers une puce de milieu de gamme.

Le constructeur ne communique pas encore tous les écarts de consommation dans des conditions identiques. La gravure en 2 nm doit améliorer l’efficacité énergétique, mais les performances réelles dépendront aussi du refroidissement, de la mémoire et des limites choisies par chaque marque. Les premiers tests devront notamment déterminer combien de temps la version Extreme peut conserver ses fréquences maximales dans un châssis fin.

La génération précédente avait déjà replacé les cœurs maison Oryon au centre de la stratégie mobile de Qualcomm (lire : Snapdragon 8 Elite Gen 5 : Qualcomm dévoile la nouvelle puce des smartphones haut de gamme). Le nouveau duo arrive face au Dimensity 9600 Pro de MediaTek, lui aussi gravé en 2 nm.

Snapdragon Summit Pre Briefing Deck 9

Un modèle de 30 milliards de paramètres sur la version Extreme

Qualcomm met surtout l’accent sur les agents exécutés sans envoyer systématiquement les données vers le cloud. Un nouveau bloc de capteurs peut faire tourner de petits modèles comptant jusqu’à 200 millions de paramètres. Il doit permettre à un téléphone de distinguer plusieurs interlocuteurs, de produire une transcription personnelle et de conserver un contexte local pour proposer des automatisations.

Le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 peut, selon Qualcomm, exécuter localement un modèle de 30 milliards de paramètres utilisant une architecture « mixture of experts ». Tous les paramètres ne travaillent pas à chaque requête : le système active seulement les sous-ensembles jugés utiles. Cette méthode réduit le calcul nécessaire, mais elle exige toujours beaucoup de mémoire et ne dit rien, à elle seule, sur la qualité du modèle ou la durée d’utilisation sur batterie.

Les deux puces prennent également en charge un agent vocal complet, de l’entrée audio à la réponse parlée. Le traitement local peut limiter la latence et l’envoi de données personnelles, à condition que les applications utilisent réellement ces fonctions et que les fabricants ne les réservent pas à quelques services propriétaires.

Vidéo, jeu et réduction du bruit

Pour l’image, Qualcomm annonce un contrôle au niveau du pixel, une meilleure compréhension du mouvement et le codec Advanced Professional Video. La version Extreme monte jusqu’à 8K à 60 images par seconde ou 4K à 240 images par seconde. Ces plafonds décrivent les capacités de la plateforme ; la présence effective de chaque mode dépendra des capteurs, du stockage et des choix thermiques du smartphone.

La partie graphique adopte Adreno Neural Fusion, qui combine rendu classique et calcul neuronal pour améliorer l’image ou réduire la charge du GPU. Le traitement audio doit isoler davantage la voix pendant les appels, atténuer les bruits environnants et séparer une zone de parole du reste de l’ambiance.

Qualcomm étend ainsi au téléphone une stratégie déjà visible sur les PC Windows Arm avec le Snapdragon X2 Plus et sur les objets portés avec le Snapdragon Wear Elite. Honor, iQOO, Motorola, OnePlus, Oppo, Redmi, RedMagic, Vivo et Xiaomi figurent parmi les marques annoncées. Motorola a déjà confirmé que son Signature 27 utilisera le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, avec une disponibilité prévue avant la fin de l’année.

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