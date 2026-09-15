Dimensity 9600 Pro : MediaTek dévoile sa puce 2 nm avec LPDDR6, UFS 5.0 et IA renforcée

MediaTek ouvre un nouveau chapitre pour ses puces mobiles haut de gamme avec le Dimensity 9600 Pro. Gravé en 2 nm par TSMC, ce SoC vise les futurs smartphones premium en combinant une architecture CPU renouvelée, des progrès importants sur le GPU intégré, et une forte accélération des traitements d’intelligence artificielle.

Une architecture CPU entièrement tournée vers les performances

Le Dimensity 9600 Pro abandonne les petits cœurs traditionnels au profit d’une configuration « All Big Core » 2+3+3. Deux cœurs Arm C2-Ultra culminent à 4,55 GHz, accompagnés de trois C2-Pro à 4,35 GHz et de trois autres à 3,1 GHz. MediaTek revendique ainsi une progression de 17 % en monocœur et de 15 % en multicœur par rapport à la génération précédente.

La plateforme inaugure également la mémoire LPDDR6 et le stockage UFS 5.0. Selon MediaTek, ce dernier permet de doubler les vitesses de lecture et d’écriture, tandis que la LPDDR6 améliore de 33 % la bande passante effective à fréquence équivalente.

Gaming, IA et vidéo montent encore en gamme

La partie graphique repose sur le GPU G2-Ultra NX. MediaTek annonce 27 % de performances maximales supplémentaires avec une consommation réduite de 24 %. Le ray tracing gagnerait 18 %, tandis que certains jeux pourraient atteindre 185 images par seconde.

Les traitements d’intelligence artificielle bénéficient d’un NPU de deuxième génération dont la consommation diminue de 40 %. Le constructeur veut notamment améliorer la génération de tokens par watt afin de favoriser davantage de traitements directement exécutés sur le smartphone.

La photographie progresse également grâce à l’ISP Imagiq 1290, capable de gérer de la vidéo 4K à 240 i/s en ultra-ralenti ainsi que du 4K 120 i/s en mode log cinématographique.

Le Dimensity 9600 Pro fera notamment ses débuts dans l’Oppo Find X10 Pro Max. Avec cette génération, MediaTek cherche clairement à renforcer sa présence sur le très haut de gamme et à rivaliser frontalement avec les futures plateformes premium de Qualcomm.