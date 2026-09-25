Snapdragon Sound Elite Gen 2 : Qualcomm met le Wi‑Fi 6E dans les écouteurs

Qualcomm a présenté Snapdragon Sound Elite Gen 2, une plateforme audio qui associe Wi‑Fi 6E à très basse consommation, Bluetooth, traitement sonore et accélération locale de l’intelligence artificielle. Elle doit permettre à de futurs écouteurs et appareils portés de recevoir un son sans perte jusqu’à 192 kHz et de se connecter directement à des services dans le cloud, sans passer systématiquement par un smartphone.

Le Wi‑Fi complète le Bluetooth au lieu de le remplacer

Les écouteurs sans fil utilisent presque toujours le Bluetooth, dont la consommation convient aux petites batteries mais dont le débit et la portée imposent des limites. Snapdragon Sound Elite Gen 2 intègre une liaison Wi‑Fi 6E compatible avec les bandes de 2,4, 5 et 6 GHz. La technologie XPAN de Qualcomm doit choisir le réseau adapté et maintenir une consommation suffisamment basse pour un appareil compact.

Le fabricant annonce la diffusion de musique sans perte jusqu’à 192 kHz par Wi‑Fi, contre des débits plus contraints en Bluetooth. La liaison plus large doit aussi réduire la latence du suivi de tête pour l’audio spatial. Un utilisateur pourrait continuer à écouter dans plusieurs pièces tant qu’il reste couvert par son réseau, plutôt que de dépendre de la proximité immédiate du téléphone.

La connexion directe au cloud constitue la différence la plus ambitieuse. Des écouteurs, des lunettes audio ou un appareil d’assistance auditive pourraient contacter un service en ligne par eux-mêmes. Ce principe doit notamment servir à des assistants vocaux, à la traduction ou à d’autres applications nécessitant davantage de calcul que la puce embarquée ne peut en fournir.

Cette autonomie ne signifie pas que tous les usages fonctionneront sans configuration. Le constructeur de l’appareil devra intégrer la plateforme, développer les services associés et définir la manière dont les identifiants Wi‑Fi ou cloud sont gérés. Qualcomm n’a encore annoncé aucun écouteur commercial, aucun prix et aucune date de disponibilité grand public.

128 GOPS pour traiter le son et le contexte localement

La plateforme promet une capacité de calcul IA doublée, avec 128 GOPS. Elle réunit dans un même ensemble le calcul général, l’audio, les capteurs, la connectivité et l’accélération neuronale. Qualcomm vise ainsi des tâches exécutées en continu : ajustement du son en fonction de l’environnement, amélioration des microphones, transparence adaptative, détection d’activité ou personnalisation de l’écoute.

Une partie de ces fonctions s’appuie sur la cinquième génération de réduction active du bruit adaptative de Qualcomm. L’architecture Kymera répartit les opérations entre plusieurs blocs spécialisés : un cœur ARM M55 pour le traitement principal, deux DSP Hi-Fi 5 pour décharger certaines tâches et un DSP Hi-Fi 3 consacré aux opérations à faible latence.

Le composant ne se limite pas aux écouteurs traditionnels. Qualcomm cite les lunettes audio, les appareils auditifs, les produits ouverts qui ne bouchent pas l’oreille et les futurs accessoires multimodaux. Nous avons justement vu les nouvelles lunettes Audio de Meta sans caméra, un format susceptible de profiter d’une plateforme combinant voix, capteurs et connexion réseau.

Une puce plus intégrée, mais des promesses à tester

Qualcomm annonce une réduction de 30 % de l’encombrement de la plateforme par rapport à la génération précédente. Ce gain peut laisser davantage de place à la batterie ou aider les fabricants à concevoir des branches de lunettes et des écouteurs plus fins. La société met aussi en avant une meilleure efficacité énergétique, sans fournir de mesure d’autonomie normalisée applicable à un produit fini.

Cette annonce arrive deux jours après la présentation des Snapdragon 8 Elite Gen 6 pour smartphones. La stratégie est similaire : déplacer davantage de calcul vers l’appareil, tout en conservant un accès au cloud lorsque la charge l’exige. Dans l’audio, le résultat dépendra cependant beaucoup de la taille de la batterie, de la qualité des antennes et de la fréquence réelle d’utilisation du Wi‑Fi.

La plateforme prend également en charge aptX Lossless et la réduction de bruit adaptative, mais Qualcomm n’a donné ni liste de fabricants engagés, ni premier calendrier de lancement. Les premiers produits devront donc démontrer que la connexion Wi‑Fi et les traitements permanents restent compatibles avec une journée d’écoute sur de petites batteries.