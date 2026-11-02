TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet WhatsApp présente quatre mises à jour pour les discussions de groupe
Internet

WhatsApp présente quatre mises à jour pour les discussions de groupe

2 min.
2 Nov. 2026 • 18:12
0

WhatsApp continue d’enrichir son application, annonçant la disponibilité de quatre nouveautés pour les discussions de groupe. Certaines sont d’ores et déjà disponibles, tandis que d’autres sont en cours de déploiement.

WhatsApp Nouveautes Discussion Groupe

Des améliorations pour les discussions de groupe sur WhatsApp

La première nouveauté mise en avant par WhatsApp est la possibilité d’épingler des messages plus longtemps. Vous pouvez désormais épingler les messages importants de façon permanente si vous ne souhaitez pas définir de limite de temps.

En deuxième, il y a la possibilité d’envoyer l’historique des messages après qu’une personne a rejoint un groupe. Vous pouvez choisir d’envoyer des messages récents lorsque vous les ajoutez à un groupe en activant ou en désactivant l’option. Vous pouvez également envoyer à une personne les messages récents de manière rétroactive après qu’elle a rejoint un groupe, en appuyant simplement sur son nom dans la discussion. Ces messages restent chiffrés de bout en bout, comme toutes vos discussions personnelles.

Vient ensuite le partage d’un statut de groupe avec les membres de votre groupe. Partagez les bons moments avec les bonnes personnes. Ce qui est dit dans la discussion du club de course à pied ne doit pas forcément être dit dans la discussion de la famille. Le statut de groupe vous permet de partager facilement des informations avec des groupes spécifiques. Tous les membres du groupe peuvent voir les statuts, y réagir et ajouter leur propre statut. Comme les statuts classiques, ils disparaissent au bout de 24 heures.

Enfin, il y a un filtre par mentions et réponses. Ce nouveau filtre affiche toutes les conversations de groupe non lues dans lesquelles vous avez été mentionné ou pour lesquelles vous avez reçu une réponse directe, y compris les messages @tous, afin que vous puissiez rapidement consulter les discussions qui vous intéressent le plus.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

WhatsApp Icone Logo Internet

WhatsApp va proposer les discussions avec d’autres messageries en Europe

WhatsApp Icone Logo Internet

WhatsApp teste les discussions avec invités sans créer de compte

WhatsApp Logo Icone Logiciels

WhatsApp teste « WhatsApp Plus », un abonnement payant qui ajoute des fonctions

WhatsApp Icone Logo Internet

WhatsApp atteint le cap des 3 milliards d’utilisateurs

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

OpenAI fusion ChatGPT Work

ChatGPT fusionne Chat et Work : OpenAI simplifie son application Windows/Mac

2 Nov. 2026 • 16:20
0 Logiciels

OpenAI prépare une nouvelle simplification majeure de ChatGPT, et va progressivement fusionner les modes Chat et Work afin que l’utilisateur...

Frigos Magasin

Après la France, le piratage des frigos de supermarchés touche l’Europe

2 Nov. 2026 • 15:05
0 Internet

Une nouvelle vague de cyberattaques a perturbé les installations frigorifiques de supermarchés européens dans la nuit du dimanche 1er...

live-facial-recognition-van

Reconnaissance faciale : la police d’Australie-Occidentale publie le bilan de 1,38 million de scans

2 Nov. 2026 • 14:42
0 Internet

En Australie, une expérimentation policière relance le débat sur la reconnaissance faciale dans l’espace public. Pendant cinq...

Fortnite Treasure Hunters

Fortnite Treasure Hunters est lancé : One Piece prend le contrôle de l’île

2 Nov. 2026 • 14:29
0 Jeux vidéo

Fortnite Treasure Hunters est désormais disponible et transforme le Battle Royale en chasse au trésor menée avec One Piece, A$AP...

Illustration symbolique d’un coffre ouvert et de transferts de fonds.

Binance rouvre ses retraits et annonce 3,64 milliards de dollars de sorties nettes

2 Nov. 2026 • 14:15
0 Internet

Les clients de Binance recommencent à retirer leurs cryptomonnaies après le piratage du 29 octobre. La plateforme annonce 3,64 milliards de...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iOS 27.2.1 arrive bientôt sur iPhone pour corriger des bugs

iOS 27.2.1 arrive bientôt sur iPhone pour corriger des bugs

2 Nov. 2026 • 17:45

image de l'article L’Apple HomeView Ultra se précise : écran 9 pouces, robotisé et prix en hausse

L’Apple HomeView Ultra se précise : écran 9 pouces, robotisé et prix en hausse

2 Nov. 2026 • 17:11

image de l'article Apple Plans floute désormais des bases militaires, des sites de la NASA et même la Zone 51

Apple Plans floute désormais des bases militaires, des sites de la NASA et même la Zone 51

2 Nov. 2026 • 17:00

image de l'article Affinity pour iPad est disponible : l’app de retouche photo et plus

Affinity pour iPad est disponible : l’app de retouche photo et plus

2 Nov. 2026 • 16:04

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site