WhatsApp présente quatre mises à jour pour les discussions de groupe

WhatsApp continue d’enrichir son application, annonçant la disponibilité de quatre nouveautés pour les discussions de groupe. Certaines sont d’ores et déjà disponibles, tandis que d’autres sont en cours de déploiement.

Des améliorations pour les discussions de groupe sur WhatsApp

La première nouveauté mise en avant par WhatsApp est la possibilité d’épingler des messages plus longtemps. Vous pouvez désormais épingler les messages importants de façon permanente si vous ne souhaitez pas définir de limite de temps.

En deuxième, il y a la possibilité d’envoyer l’historique des messages après qu’une personne a rejoint un groupe. Vous pouvez choisir d’envoyer des messages récents lorsque vous les ajoutez à un groupe en activant ou en désactivant l’option. Vous pouvez également envoyer à une personne les messages récents de manière rétroactive après qu’elle a rejoint un groupe, en appuyant simplement sur son nom dans la discussion. Ces messages restent chiffrés de bout en bout, comme toutes vos discussions personnelles.

Vient ensuite le partage d’un statut de groupe avec les membres de votre groupe. Partagez les bons moments avec les bonnes personnes. Ce qui est dit dans la discussion du club de course à pied ne doit pas forcément être dit dans la discussion de la famille. Le statut de groupe vous permet de partager facilement des informations avec des groupes spécifiques. Tous les membres du groupe peuvent voir les statuts, y réagir et ajouter leur propre statut. Comme les statuts classiques, ils disparaissent au bout de 24 heures.

Enfin, il y a un filtre par mentions et réponses. Ce nouveau filtre affiche toutes les conversations de groupe non lues dans lesquelles vous avez été mentionné ou pour lesquelles vous avez reçu une réponse directe, y compris les messages @tous, afin que vous puissiez rapidement consulter les discussions qui vous intéressent le plus.