Samsung pourrait profiter du lancement de ses Galaxy S27 pour introduire une évolution esthétique importante. Une fuite relayée par un informateur plutôt « fiable » évoque le développement d’un écran aux bordures extrêmement réduites, susceptible d’équiper au moins l’un des futurs modèles haut de gamme de la marque.

Un écran « extrêmement sans bordures » chez Samsung

L’indiscrétion provient de la chaîne d’approvisionnement du constructeur sud-coréen. Elle a été relayée par Lanzuk, un leaker réputé, dans une publication sur la plateforme coréenne Naver. Le message évoque précisément un écran « extrêmement sans bordures ». Une formulation qui reste toutefois difficile à interpréter : la traduction automatique du texte original ne permet pas d’en déterminer les caractéristiques techniques exactes.

Cette technologie pourrait initialement avoir été destinée à un smartphone de gamme ultérieure. Samsung envisagerait néanmoins d’accélérer son calendrier afin de l’intégrer à la prochaine génération Galaxy S27. Une hypothèse qui reste à confirmer, mais qui laisse entrevoir une volonté de faire évoluer sensiblement l’apparence des appareils premium de la firme coréenne.

Le Galaxy S27 Ultra en première ligne ?

Pour l’instant, aucun modèle précis n’est associé à cette nouvelle dalle. Le Galaxy S27 Ultra semble néanmoins le candidat le plus crédible, compte tenu de son positionnement au sommet de la gamme. Une autre possibilité serait de réserver cette avancée aux deux déclinaisons les plus onéreuses, si Samsung commercialise bien des versions Pro et Ultra.

La prudence reste cependant de mise. La fuite elle-même ne présente pas cette évolution comme acquise et son calendrier paraît encore incertain. Il est également possible que la dalle initialement envisagée pour un futur appareil soit finalement plus aboutie que celle susceptible d’être retenue pour les Galaxy S27.

La présentation de cette nouvelle génération est attendue au début de l’année 2027. D’ici là, Samsung devra encore lever le voile sur ses choix techniques et son éventuelle stratégie de gamme. Après les premières fuites concernant le design du Galaxy S27 Ultra, cette piste d’un écran quasi dépourvu de bordures ajoute une nouvelle inconnue aux futurs fleurons de la marque.