Arion Kurtaj, le hacker responsable de la fuite de près d’une heure de séquences de développement de GTA 6 en 2022, a été libéré ce lundi 23 novembre en faisant l’objet d’une libération conditionnelle. Âgé de 21 ans, il a été condamné à sept ans de prison par le tribunal de Woolwich au Royaume-Uni, mais a pu sortir immédiatement après avoir déjà passé plusieurs années en détention et dans un établissement psychiatrique sécurisé.

Le piratage de Rockstar avait révélé près d’une heure de GTA 6

Le jeune homme, membre du groupe de hackers Lapsus$, avait plaidé coupable le 16 novembre d’une série de cyberattaques visant plusieurs grandes entreprises, dont Rockstar Games, Uber, Revolut et l’opérateur BT/EE. Les faits remontent à ses 16 et 17 ans. Au total, il a reconnu six infractions, parmi lesquelles des accès informatiques non autorisés, une fraude et la possession d’un téléphone portable en prison. Sept autres accusations ont été conservées au dossier sans faire l’objet d’une condamnation.

L’intrusion la plus médiatisée remonte à septembre 2022. Alors qu’il se trouvait dans un hôtel de Bicester en Angleterre, où il avait été placé sous protection policière après de précédentes affaires de piratage, Arion Kurtaj a réussi à pénétrer dans les systèmes internes de Rockstar Games. Son ordinateur ayant été confisqué, il a utilisé une clé Amazon Fire TV connectée au téléviseur de sa chambre, accompagnée d’un clavier et d’une souris Bluetooth, pour accéder au réseau informatique de l’établissement et mener son attaque.

Il a récupéré 90 vidéos montrant près de 60 minutes de séquences de développement de GTA 6, encore loin de sa version finale. Après avoir tenté d’extorquer Rockstar Games en menaçant de publier le code source du jeu, il a diffusé les images sur des forums sous le pseudonyme TeaPotUberHacker. Cette fuite avait notamment révélé l’existence de Lucia, première protagoniste féminine de la série dans un rôle principal jouable. Rockstar Games avait estimé le coût de remise en état de ses systèmes à 5 millions de dollars, sans compter les milliers d’heures de travail mobilisées par ses équipes

Une hospitalisation sans durée déterminée avant un nouveau procès

L’affaire avait connu un premier dénouement judiciaire en décembre 2023. Après une expertise médicale, Arion Kurtaj avait été déclaré inapte à comparaître devant un tribunal en raison de son état de santé et de son autisme. Un juge avait alors ordonné son placement dans un établissement psychiatrique sécurisé pour une durée indéterminée avec des restrictions. Un jury avait néanmoins établi qu’il avait bien commis les piratages qui lui étaient reprochés.

En janvier 2026, une nouvelle évaluation a permis la levée de cette mesure et son transfert dans une prison classique, ouvrant la voie à un procès pénal. Après son plaidoyer de culpabilité du 16 novembre, la justice a prononcé une peine de sept ans, réduite de deux années pour tenir compte du temps passé sous hospitalisation sécurisée. Il a donc pu quitter sa détention dès le prononcé du jugement, sous le régime d’une libération conditionnelle.

Sa sortie s’accompagne de restrictions supplémentaires. Selon la BBC, une ordonnance de prévention des crimes graves (SCPO) lui interdit notamment d’utiliser Telegram et Discord pendant cinq ans. Le juge Justice Turner lui a adressé un avertissement lors de l’audience : « Vous êtes manifestement un jeune homme très talentueux. Ne laissez pas cela se reproduire ». La police de la Cité de Londres indique également vouloir obtenir une telle ordonnance, ce qui laisse une incertitude sur la formalisation définitive de ces restrictions.