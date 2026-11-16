GTA 6 : le hacker à l’origine de la fuite de 2022 plaide coupable

Arion Kurtaj, le hacker qui avait dérobé et diffusé les premières images de GTA 6 en septembre 2022, a plaidé coupable aujourd’hui devant la justice britannique. Âgé aujourd’hui de 21 ans, l’ancien membre du groupe de pirates Lapsus$ a également reconnu plusieurs autres cyberattaques visant de grandes entreprises comme Uber, Revolut et BT/EE. Sa peine sera prononcée le 23 novembre.

90 vidéos de GTA 6 piratées depuis une chambre d’hôtel

L’affaire avait particulièrement marqué Rockstar Games en septembre 2022. Arion Kurtaj était alors âgé de 17 ans et placé sous protection policière dans un hôtel, après avoir été poursuivi pour d’autres piratages. Son ordinateur avait été confisqué, mais cela ne l’avait pas empêché de poursuivre ses activités.

Il avait réussi à pénétrer dans les systèmes de Rockstar Games en utilisant un téléphone portable, la connexion Wi-Fi du téléviseur de sa chambre et une clé Amazon Fire Stick. Il avait ensuite récupéré 90 vidéos de gameplay de GTA 6, encore en développement, avant de les diffuser sur Internet sous le pseudonyme TeaPotUberHacker. Il avait également menacé de publier le code source du jeu si Rockstar Games ne répondait pas à ses demandes sur Telegram.

Cette fuite avait constitué la première véritable démonstration publique du jeu, plus d’un an avant sa présentation officielle. Les vidéos révélaient notamment des séquences de gameplay inédites et plusieurs éléments de l’univers de Grand Theft Auto VI. Rockstar Games avait confirmé l’intrusion et regretté que ces images aient été montrées avant leur présentation officielle.

Uber, Revolut et BT/EE également victimes

Le piratage de Rockstar ne représentait qu’une partie des activités d’Arion Kurtaj au sein de Lapsus$. Le hacker a également reconnu plusieurs autres cyberattaques particulièrement coûteuses :

BT/EE : il avait accédé aux serveurs et aux fichiers de l’opérateur britannique, contribuant notamment à des échanges frauduleux de cartes SIM (SIM swapping).

il avait accédé aux serveurs et aux fichiers de l’opérateur britannique, contribuant notamment à des échanges frauduleux de cartes SIM (SIM swapping). Revolut : l’intrusion avait compromis des informations appartenant à plusieurs milliers de clients.

l’intrusion avait compromis des informations appartenant à plusieurs milliers de clients. Uber : il avait extrait des données sensibles, supprimé des fichiers et des comptes internes, tout en envoyant une image obscène aux employés. Le coût de cette attaque a dépassé 2,8 millions de dollars.

En mars 2026, alors qu’il était incarcéré, le pirate avait également réussi à posséder illégalement un téléphone portable. Il s’en était servi pour envoyer un message provocateur au numéro d’urgence britannique 999.

Le parcours judiciaire du pirate a été particulièrement inhabituel. En 2023, il avait été jugé inapte à plaider en raison de son état de santé. Un jury avait néanmoins conclu lors d’un procès portant uniquement sur les faits qu’il avait commis les actes reprochés. Il avait alors été placé dans un établissement psychiatrique sécurisé pour une durée indéterminée. Une nouvelle évaluation en 2025 l’a finalement déclaré apte à participer à son procès, permettant la reprise des poursuites et son plaidoyer de culpabilité du 16 novembre.

La justice britannique doit désormais prononcer sa peine le 23 novembre devant la Woolwich Crown Court. Cette affaire judiciaire arrive quelques jours seulement avant la sortie très attendue de GTA 6, prévue le 19 novembre sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Quant au hacker Cyberleek qui a dévoilé plusieurs fuites ces derniers mois, l’enquête continue.