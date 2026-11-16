TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo GTA 6 : le hacker à l’origine de la fuite de 2022 plaide coupable
Jeux vidéo

GTA 6 : le hacker à l’origine de la fuite de 2022 plaide coupable

4 min.
16 Nov. 2026 • 20:59
0

Arion Kurtaj, le hacker qui avait dérobé et diffusé les premières images de GTA 6 en septembre 2022, a plaidé coupable aujourd’hui devant la justice britannique. Âgé aujourd’hui de 21 ans, l’ancien membre du groupe de pirates Lapsus$ a également reconnu plusieurs autres cyberattaques visant de grandes entreprises comme Uber, Revolut et BT/EE. Sa peine sera prononcée le 23 novembre.

GTA 6 Lucia Jason Voiture Piercing

90 vidéos de GTA 6 piratées depuis une chambre d’hôtel

L’affaire avait particulièrement marqué Rockstar Games en septembre 2022. Arion Kurtaj était alors âgé de 17 ans et placé sous protection policière dans un hôtel, après avoir été poursuivi pour d’autres piratages. Son ordinateur avait été confisqué, mais cela ne l’avait pas empêché de poursuivre ses activités.

Il avait réussi à pénétrer dans les systèmes de Rockstar Games en utilisant un téléphone portable, la connexion Wi-Fi du téléviseur de sa chambre et une clé Amazon Fire Stick. Il avait ensuite récupéré 90 vidéos de gameplay de GTA 6, encore en développement, avant de les diffuser sur Internet sous le pseudonyme TeaPotUberHacker. Il avait également menacé de publier le code source du jeu si Rockstar Games ne répondait pas à ses demandes sur Telegram.

Cette fuite avait constitué la première véritable démonstration publique du jeu, plus d’un an avant sa présentation officielle. Les vidéos révélaient notamment des séquences de gameplay inédites et plusieurs éléments de l’univers de Grand Theft Auto VI. Rockstar Games avait confirmé l’intrusion et regretté que ces images aient été montrées avant leur présentation officielle.

Uber, Revolut et BT/EE également victimes

Le piratage de Rockstar ne représentait qu’une partie des activités d’Arion Kurtaj au sein de Lapsus$. Le hacker a également reconnu plusieurs autres cyberattaques particulièrement coûteuses :

  • BT/EE : il avait accédé aux serveurs et aux fichiers de l’opérateur britannique, contribuant notamment à des échanges frauduleux de cartes SIM (SIM swapping).
  • Revolut : l’intrusion avait compromis des informations appartenant à plusieurs milliers de clients.
  • Uber : il avait extrait des données sensibles, supprimé des fichiers et des comptes internes, tout en envoyant une image obscène aux employés. Le coût de cette attaque a dépassé 2,8 millions de dollars.

En mars 2026, alors qu’il était incarcéré, le pirate avait également réussi à posséder illégalement un téléphone portable. Il s’en était servi pour envoyer un message provocateur au numéro d’urgence britannique 999.

Le parcours judiciaire du pirate a été particulièrement inhabituel. En 2023, il avait été jugé inapte à plaider en raison de son état de santé. Un jury avait néanmoins conclu lors d’un procès portant uniquement sur les faits qu’il avait commis les actes reprochés. Il avait alors été placé dans un établissement psychiatrique sécurisé pour une durée indéterminée. Une nouvelle évaluation en 2025 l’a finalement déclaré apte à participer à son procès, permettant la reprise des poursuites et son plaidoyer de culpabilité du 16 novembre.

La justice britannique doit désormais prononcer sa peine le 23 novembre devant la Woolwich Crown Court. Cette affaire judiciaire arrive quelques jours seulement avant la sortie très attendue de GTA 6, prévue le 19 novembre sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Quant au hacker Cyberleek qui a dévoilé plusieurs fuites ces derniers mois, l’enquête continue.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

GTA 6 Personnages Jeux vidéo

GTA 6 : le hacker demande aux joueurs de manifester devant Rockstar

GTA 6 Jason Duval et Lucia Caminos Jeux vidéo

La fin des fuites pour GTA 6 ? Le hacker Cyberleek récupère l’argent

Hacker Ordinateur Smartphone Internet

Des employés en cybersécurité plaident coupable pour des attaques ransomware

GTA 6 Personnages Jaquette Artwork Jeux vidéo

GTA 6 : Take-Two veut des informations sur le hacker auprès de Microsoft et Discord

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

SFR Bouygues Telecoms Logo

SFR et Bouygues Telecom commencent à couper le réseau 2G

16 Nov. 2026 • 19:02
0 Mobiles / Tablettes

Après Orange, c’est au tour de SFR et de Bouygues Telecom de mettre fin à leur réseau mobile 2G. Les deux opérateurs ont lancé les premières...

Planeswalker Magic

Planeswalker : Magic: The Gathering débarque sur Netflix en 2027 avec une série animée

16 Nov. 2026 • 18:14
0 Geekeries

Après plusieurs années de développement et quelques changements de direction créative, Magic: The Gathering va enfin donner naissance à une série...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 16 novembre

16 Nov. 2026 • 18:00
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste...

Skydio drone

Skydio F10 Lightrunner : ce drone à l’allure asymétrique révolutionne la reconnaissance aérienne

16 Nov. 2026 • 17:35
1 Science

Un drone à l’allure asymétrique peut-il réellement représenter une avancée majeure dans le secteur de la reconnaissance aérienne ? C’est...

Robert Pattinson James Bond

Robert Pattinson est officiellement le nouveau James Bond

16 Nov. 2026 • 16:23
1 Geekeries

C’est désormais officiel : Robert Pattinson sera le prochain James Bond. Amazon MGM Studios vient d’annoncer le nom du successeur de Daniel...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Siri AI, Apple Intelligence : Apple impose des limites journalières et davantage d’usage avec iCloud+

Siri AI, Apple Intelligence : Apple impose des limites journalières et davantage d’usage avec iCloud+

16 Nov. 2026 • 20:35

image de l'article L’iPhone Duo ajoute la reconnaissance faciale avec iOS 27.3

L’iPhone Duo ajoute la reconnaissance faciale avec iOS 27.3

16 Nov. 2026 • 19:35

image de l'article Bêta 2 pour iOS 27.3, macOS 27.3, watchOS 27.3, tvOS 27.3 et visionOS 27.3

Bêta 2 pour iOS 27.3, macOS 27.3, watchOS 27.3, tvOS 27.3 et visionOS 27.3

16 Nov. 2026 • 19:17

image de l'article Apple nomme Corey Fugman nouveau responsable d’Apple Pay

Apple nomme Corey Fugman nouveau responsable d’Apple Pay

16 Nov. 2026 • 18:37

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site