GTA 6 : le hacker Cyberleek met fin aux fuites et renonce à publier le jeu complet

Le leaker Cyberleek annonce l’arrêt de ses fuites de Grand Theft Auto VI (GTA 6) et renonce à publier la version complète du jeu qu’il affirme détenir. Dans un message publié aujourd’hui sur son site, le hacker explique que son objectif financier n’a pas été atteint, tout en laissant planer la possibilité de nouvelles révélations.

La fin des leaks pour GTA 6 (pour l’instant ?)

Dans un message en trois parties intitulé The End of the Road, Cyberleek confirme qu’il ne publiera pas la version jouable complète de GTA 6 qu’il prétend avoir en sa possession. Le hacker affirmait auparavant pouvoir diffuser l’intégralité du mode histoire, jusqu’au générique de fin, si sa cryptomonnaie atteignait 30 millions de dollars. Cet objectif n’ayant pas été atteint, la publication est annulée.

Cyberleek avance également un argument pratique : mettre en ligne anonymement un fichier de plus de 200 Go présenterait des risques importants, sans contrepartie financière suffisante. L’existence de cette version complète et sa taille restent toutefois non vérifiées. Aucun élément indépendant ne permet de confirmer que le pirate possède réellement une copie jouable intégrale du prochain jeu de Rockstar Games.

L’annonce intervient après plusieurs semaines de leaks d’extraits de gameplay issus d’une version de développement. Le leaker avait notamment publié une longue séquence montrant Jason et Lucia, les deux protagonistes, ainsi que différentes situations de jeu. Certaines images semblaient provenir de missions avancées de l’histoire.

Cyberleek affirme également connaître le dénouement du jeu, mais assure avoir choisi de ne pas le révéler afin de préserver l’expérience des joueurs. Il soutient que les dernières séquences publiées proviennent de missions finales, présentées sans leur contexte narratif pour éviter de dévoiler les principaux rebondissements.

Le message contient toutefois une réserve importante : « Les fuites s’arrêtent ici. Pour l’instant »/ Cyberleek affirme aussi avoir activé un mécanisme de publication différée qui déclencherait la diffusion de spoilers s’il était pris pour cible par les autorités. Cette menace entretient donc l’incertitude sur la suite de l’affaire, malgré l’annonce d’un arrêt des publications de leaks.

Take-Two veut connaître l’idée de Cyberleek

La campagne de Cyberleek associait les révélations sur GTA 6 à une cryptomonnaie portant son nom. En échange d’une capitalisation de 30 millions de dollars, le leaker promettait de publier le jeu complet. Il avait également posé une autre condition à Take-Two, maison mère de Rockstar Games : sortir le jeu sur disque physique et présenter des excuses publiques. Pour rappel, Grand Theft Auto VI sera uniquement disponible en version numérique. Cyberleek rejette les accusations selon lesquelles cette opération aurait constitué une escroquerie destinée à faire monter artificiellement la valeur du token avant sa revente.

Rockstar Games n’a pas publiquement commenté cette dernière annonce. Sa maison mère, Take-Two, cherche néanmoins à identifier le ou les responsables des fuites, notamment au moyen de procédures judiciaires visant à obtenir des informations auprès de plateformes en ligne. Discord et Microsoft ont partie des plateformes visées. La publication du jeu complet n’est donc plus à l’ordre du jour selon Cyberleek, mais rien ne garantit que les fuites cesseront définitivement avant la sortie officielle de GTA 6, prévue le 19 novembre sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S.