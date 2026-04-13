Rockstar Games (GTA 6) piraté : les hackers annoncent publier les données volées

Le groupe de hackers ShinyHunters a confirmé à la BBC qu’il va mettre en ligne les données volées à Rockstar Games, le studio derrière Grand Theft Auto VI (GTA 6), après que celui-ci a refusé de payer la rançon exigée avant le 14 avril. Rockstar Games avait confirmé le hack ce week-end, en minimisant son impact.

ShinyHunters n’a pas percé les défenses de Rockstar Games de front. Le groupe a exploité Anodot, un outil tiers de surveillance des coûts cloud utilisé par Rockstar Games, pour en extraire des jetons d’authentification. Ces tokens ont ensuite permis aux hackers de se connecter à des instances Snowflake de Rockstar en se faisant passer pour un service interne légitime. Le vecteur d’attaque explique la nature des données exposées : sans accès direct aux serveurs de développement, ShinyHunters a probablement mis la main sur des documents financiers, des plans marketing, des contrats et des données de dépenses des joueurs, plutôt que sur des contenus ou des mots de passe.

Dans un communiqué, Rockstar Games a maintenu que seul « un volume limité d’informations non sensibles » avait été consulté et que l’attaque n’aurait « aucune incidence sur notre entreprise ni sur nos joueurs ». ShinyHunters, lui, n’a pas précisé le contenu exact du butin ni le montant de la rançon réclamée.

Nouveau piratage de Rockstar, avant la sortie de GTA 6

Ce n’est pas la première fois que Rockstar Games se retrouve dans cette situation. En 2022, un hacker de 18 ans avait infiltré le studio et avait fait fuiter plus de 90 vidéos et images d’une première version de GTA 6 avant même son annonce officielle. Il a été condamné et placé dans un hôpital sécurisé par la justice britannique.

GTA 6 sortira le 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S, après deux reports successifs depuis sa date initiale à l’automne 2025, puis le 26 mai 2026. Les données qui seront rendues publiques ne devraient pas affecter le jeu lui-même, mais des plans marketing ou des informations contractuelles sensibles pourraient créer des complications commerciales dans cette dernière ligne droite.