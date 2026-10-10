GTA 6 : le hacker Cyberleek menace de partager le jeu complet

Le hacker Cyberleek menace de publier une version jouable de Grand Theft Auto VI (GTA 6), du début jusqu’au générique de fin, avant sa sortie officielle. Le pirate conditionne cette fuite à une capitalisation de 30 millions de dollars pour sa cryptomonnaie et exige de Take-Two, la maison mère de Rockstar Games, la sortie d’éditions physiques et des excuses publiques.

Cyberleek prêt à proposer une version jouable de GTA 6

Dans un message publié sur son site, Cyberleek détaille les conditions de cette menace. Il affirme disposer d’une version complète de GTA 6, avec l’intégralité du mode histoire jouable jusqu’au générique de fin. Pour convaincre les sceptiques, il propose même de fournir des éléments précis à la demande. Voici son message :

Voici les conditions, simples et sans détour. Si la capitalisation de CYBERLEEK atteint 30 millions, la version du jeu sera publiée avec tout le mode histoire, jouable jusqu’au bout, générique de fin compris. Vous doutez que [Cyberleek] a le mode histoire complet ? Demandez à voir ce que vous voulez et ce sera fourni. Take-Two n’a qu’une seule issue : des disques physiques et des excuses publiques. Ils peuvent accepter à tout moment. Ou ils peuvent prendre le risque de croire que CL bluffe. Tout le monde sait ce qu’ils choisiront.

Cyberleek fait référence à l’absence d’une édition physique annoncée pour le jeu, qu’il entend imposer à Rockstar et Take-Two. Son message ne fixe aucune date limite pour atteindre le seuil financier ou rendre le jeu disponible. La menace repose donc sur une condition liée au marché de sa cryptomonnaie, sans calendrier précis.

Une fuite massive encore loin d’être confirmée

Cette nouvelle menace intervient après le leak de 25 minutes avec du gameplay. Certaines images montraient des fonctions de développement et des modifications de personnages. Au total, Cyberleek a publié plus d’une heure de cinématiques et gameplay, ce qui alimente les soupçons sur son éventuel accès à une version jouable. L’origine exacte des fichiers et leur ancienneté restent toutefois incertaines.

L’affaire soulève aussi des questions sur la cryptomonnaie associée au nom Cyberleek. Le compte avait disparu après le retrait d’environ 250 000 dollars de tokens, provoquant une chute brutale de leur valeur. Le nouveau message pourrait ainsi servir à attirer des acheteurs et à faire grimper la capitalisation du token. Rien ne confirme cependant que Cyberleek possède réellement une version complète et récente du jeu ni qu’il la publiera si le seuil annoncé est atteint.

Rockstar et Take-Two ont déjà entrepris des démarches judiciaires auprès de Discord et Microsoft pour obtenir des informations liées aux fuites précédentes. GTA 6 sortira sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S le 19 novembre. À un peu plus d’un mois du lancement prévu, une divulgation intégrale représenterait un risque majeur pour Rockstar Games, à condition que la menace de Cyberleek soit réelle.

Où précommander GTA 6 au meilleur prix ?

Les précommandes ont ouvert le 25 juin. Vous pouvez directement passer depuis le PlayStation Store ou le Xbox Store. Mais si vous préférez les revendeurs pour la version « physique » et (surtout) un prix parfois inférieur à 79,99 euros ou 99,99 euros. Par exemple, le prix est de 60 euros chez Leclerc soit 25 % de remise. Voici les liens directs pour précommander GTA 6 chez les revendeurs :