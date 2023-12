GTA 6 : le hacker responsable des leaks est condamné à perpétuité dans un hôpital sécurisé

Arion Kurtaj, un hacker de 18 ans qui est responsable du piratage de GTA 6 et qui a publié plusieurs données en ligne, a été condamné à perpétuité dans un hôpital sécurisé, comme l’indique la BBC. Un juge britannique a estimé que le pirate, membre du groupe Lapsus$, représentait un risque élevé pour le public parce qu’il souhaitait toujours commettre des cybercrimes.

Le hacker de GTA 6 est condamné

Le groupe de hackers Lapsus$ a fait plusieurs dégâts en s’attaquant notamment à Uber, Nvidia et d’autres groupes, en plus de Rockstar Games. Au total, les entreprises ont déclaré que les dommages causés par le piratage leur ont coûté près de 10 millions de dollars. Rockstar Games a indiqué avoir dépensé 5 millions de dollars pour son rétablissement après le piratage, ainsi que des milliers d’heures de travail de son personnel.

Arion Kurtaj étant atteint d’autisme et jugé inapte à subir son procès, le jury devait déterminer s’il avait commis les actes en question, et non s’il l’avait fait avec une intention criminelle.

Le tribunal a appris que le hacker avait été violent pendant sa détention, avec des douzaines de rapports de blessures ou de dommages matériels. Une évaluation de la santé mentale a également révélé qu’il continuait d’exprimer son intention de retourner à la cybercriminalité dès que possible. Il devra rester à vie dans l’hôpital sécurisé, à moins que les médecins ne déterminent qu’il ne représente plus un danger.

Une grosse fuite pour Rockstar

Le jeune homme a partagé 90 vidéos de gameplay de GTA 6 en septembre dernier alors qu’il était en liberté sous caution pour avoir piraté Nvidia et les opérateurs britanniques BT/EE. Bien qu’il ait séjourné dans un hôtel sous protection policière pendant cette période, il a tout de même réussi à mener une attaque contre Rockstar Games en utilisant l’Amazon Fire Stick inclus dans la chambre, un smartphone, un clavier et une souris nouvellement achetés.

Un autre jeune de 17 ans impliqué dans Lapsus$ a été condamné à une peine d’intérêt général de 18 mois, appelée Youth Rehabilitation Order, et à une interdiction d’utiliser des réseaux privés virtuels.