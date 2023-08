Lapsus$ : deux adolescents sont jugés pour avoir piraté GTA 6, Nvidia et plus

Un adolescent de 18 ans a été jugé à Londres, responsable d’importants piratages avec le groupe Lapsus$, comprenant celui de Rockstar qui s’occupe des jeux Grand Theft Auto (GTA), de Nvidia et d’autres groupes.

Arion Kurtaj, 18 ans, faisait partie du groupe de pirates Lapsus$, tout comme un autre adolescent d’un an son cadet jugé à ses côtés à Londres. Après un procès de deux mois, Arion Kurtaj a été déclaré responsable de 12 infractions, notamment de piratage informatique, de chantage, de fraude et de refus d’obtempérer. Il a notamment fait chanter Rockstar Games, l’éditeur de GTA, en menaçant de « faire fuiter le code source volé pour la suite de GTA sur les forums internet », selon l’acte d’accusation.

En septembre 2022, un dossier comprenant quelque 90 vidéos de GTA 6 avait fuité sur un forum. À travers le pseudonyme teapotuberhacker, le pirate avait promis de faire fuiter plus d’informations prochainement.

D’autre part, des psychologues ont estimé qu’Arion Kurtaj n’était pas en mesure d’être déclaré coupable ou non coupable ; le jury devait donc seulement établir s’il avait commis les faits reprochés.

Le deuxième adolescent jugé, lui aussi membre du groupe de pirates Lapsus$, a été reconnu coupable d’avoir piraté Nvidia en février 2022 avant de menacer de faire fuiter des éléments clés de l’entreprise. Le jeune homme, qui ne peut être nommé pour des raisons légales, a été reconnu coupable de fraude, de chantage et de piratage. Il était aussi accusé d’avoir piraté les opérateurs britanniques BT et EE, mais l’adolescent de 17 ans a été reconnu non coupable dans ces affaires.

Aucun des deux jeunes n’a témoigné lors du procès. Des peines seront prononcées à une date ultérieure.