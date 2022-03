Piratage confirmé pour Okta, un spécialiste de l’authentification

Quelques heures après le piratage de Microsoft, le groupe de hackers Lapsus$ annonce l’attaque d’Okta. Il s’agit d’un service d’authentification qui revendique être « régulièrement en tête des classements des plus grands cabinets d’analystes » et « plus de 15 000 clients nous font confiance pour sécuriser leurs interactions numériques et accélérer l’innovation ».

Lapsus$ affirme avoir obtenu un accès « superuser/admin » d’Okta, ce qui lui a permis d’accéder aux données des clients. Les captures d’écrans montrent la date du 21 janvier 2022, suggérant que le piratage a eu lieu il y a deux mois, bien qu’il ne soit annoncé qu’aujourd’hui. L’une des captures d’écran montrant l’accès du « superuser » à la console d’administration d’Okta comprend également une URL avec une adresse e-mail appartenant à un représentant du service clientèle d’Okta qui a probablement été compromise.

« Okta est au courant de ces rapports et enquête actuellement. Nous fournirons des mises à jour dès que de nouvelles informations seront disponibles », a déclaré un porte-parole du groupe.

Oh man, if this it what it looks (Okta got popped)… Blue Team everywhere is gonna be crazy busy. pic.twitter.com/PY4dIzfwvM

— _MG_ (@_MG_) March 22, 2022