Ubisoft réinitialise les mots de passe après un incident de cybersécurité

Ubisoft annonce avoir été victime d’un incident de cybersécurité. Cela a eu lieu la semaine dernière, mais le studio de jeux vidéo ne le dévoile publiquement qu’aujourd’hui. Selon ses dires, rien ne prouve que les données personnelles des joueurs ont été dérobées.

Ubisoft concerné par un incident de sécurité

Voici ce que déclare Ubisoft concernant ce qui semble avoir été une cyberattaque :

La semaine dernière, Ubisoft a connu un incident de cybersécurité qui a provoqué une interruption temporaire de certains de nos jeux, systèmes et services. Nos équipes informatiques travaillent avec des experts externes de premier plan pour enquêter sur ce problème. Par mesure de précaution, nous avons lancé une réinitialisation des mots de passe dans toute l’entreprise. Nous pouvons également confirmer que tous nos jeux et services fonctionnent normalement et qu’à l’heure actuelle, rien ne prouve que des informations personnelles de joueurs aient été consultées ou exposées suite à cet incident.

Cet incident de cybersécurité arrive plus ou moins en même temps que d’autres piratages qui, pour le coup, ont été plus importants. Il y a notamment le cas de Nvidia où le groupe de hackers Lapsus$ a réussi à obtenir 1 To de données et des informations sur les employés de la société. Il y a également eu le piratage de Samsung avec 190 Go de données collectées. Cela comprend des codes sources et d’autres informations confidentielles.

Lapsus$ est-il responsable de l’incident chez Ubisoft ? Peut-être. Le groupe ne dit rien sur le sujet pour le moment.