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Gemini 4 Carbon : Google dévoile son IA plus forte que GPT-6 Astra et Opus 5.5

4 min.
28 Oct. 2026 • 20:50
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Google vient de dévoiler Gemini 4 Carbon, son nouveau modèle d’intelligence artificielle de pointe. Présenté comme le modèle le plus puissant de sa gamme, il affiche des résultats supérieurs à ceux de GPT-6 Astra d’OpenAI et de Claude Opus 5.5 d’Anthropic dans la majorité des benchmarks. Les progrès concernent notamment le développement logiciel, l’automatisation, le raisonnement mathématique et la cybersécurité.

Gemini 4 Carbon

Gemini 4 Carbon, nouveau patron des benchmarks IA

Gemini 4 Carbon obtient un score de 59 sur l’Artificial Analysis Intelligence Index v5.0, contre 58 pour Claude Opus 5.5 et 57 pour GPT-6 Astra. Gemini 4 Argon, son prédécesseur dévoilé quelques semaines plus tôt, avait obtenu 50 sur cette même version de l’indice. Ce résultat place Gemini 4 Carbon en tête de ce classement général, même si un score ne résume pas toutes les capacités d’un modèle.

Le tableau des benchmarks de Google détaille les performances dans plusieurs domaines. Sur Vals Index v2.2, consacré aux capacités utiles au travail, Gemini 4 Carbon atteint 70,4 %, devant Claude Opus 5.5 à 70,2 % et GPT-6 Astra à 65 %. Sur AutomationBench, qui évalue l’exécution de tâches professionnelles automatisées, il obtient 53,9 %, contre 41,4 % pour Astra et 42,5 % pour Opus 5.5.

Gemini 4 Carbon Benchmarks

Les résultats sont également favorables en programmation agentique. Gemini 4 Carbon atteint 65,2 % sur Terminal-Bench 4.0, contre 59,1 % pour GPT-6 Astra et 59,6 % pour Opus 5.5. Il se distingue aussi sur Agents’ Last Exam avec 77,4 %, ainsi que sur GraphWalks, un test de raisonnement sur un contexte long où il atteint 96,2 % dans la configuration allant de 256 000 à un million de tokens.

Une mise en avant de la cybersécurité

La sécurité informatique constitue l’un des axes majeurs de cette nouvelle version. Google annonce 88,2 % sur SEC-bench Pro, un benchmark destiné à évaluer la découverte de vulnérabilités dans des logiciels réels. Le modèle obtient également 54,8 % sur ExploitGym, consacré à la validation de l’exploitabilité de failles, et 71 % sur CWE-bench, qui mesure sa capacité à corriger des vulnérabilités.

Ces résultats couvrent plusieurs étapes du travail de défense : repérer une faille, déterminer si elle peut être exploitée, puis produire un correctif. Google affirme également que Gemini 4 Carbon génère deux fois moins d’affirmations non étayées que son prédécesseur et que les alertes internes de désalignement à haute sévérité ont diminué de près de 80 %. Sur le benchmark d’injection indirecte de prompt de Gray Swan, l’entreprise annonce un taux de réussite des attaques de 0 %.

Gemini 4 Carbon ne domine pas tous les tests. GPT-6 Astra conserve une avance sur FrontierSWE 2, un benchmark d’ingénierie logicielle, avec 65,5 % contre 61,2 % pour Gemini 4 Carbon. Claude Opus 5.5 arrive devant sur OSWorld-2.1, qui évalue l’utilisation d’un ordinateur, avec 87,2 % contre 81,5 % pour le modèle IA de Google.

Un accès restreint et un prix de lancement réduit

Contrairement à Gemini 4 Argon, déjà accessible à un public plus large, Gemini 4 Carbon ne peut pas encore être utilisé librement. Google commence par le proposer à un groupe restreint de spécialistes de la cybersécurité dans le cadre de son programme Fairwind. L’entreprise prévoit d’élargir progressivement l’accès à des partenaires de confiance, avant une disponibilité pour les développeurs, les entreprises et le grand public via ses produits.

Le tarif via l’API est de 2 dollars par million de tokens en entrée et de 10 dollars par million de tokens en sortie pendant la période de lancement. Le prix des tokens d’entrée mis en cache bénéficie d’une réduction de 95 %. Après cette période promotionnelle, les tarifs doivent passer à 4 dollars en entrée et 20 dollars en sortie par million de tokens. Cette grille place Gemini 4 Carbon à un prix d’entrée inférieur à celui de GPT-6 Astra, mais il faudra attendre son ouverture plus large pour mesurer ses performances et son coût dans des usages réels.

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