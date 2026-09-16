Google ouvre les portes de Claude Opus à ses ingénieurs : Gemini n’est plus seul maître à bord

Google assouplit sa politique interne en matière d’intelligence artificielle. Après avoir longtemps privilégié ses propres technologies pour le développement logiciel, le géant américain autorise désormais l’ensemble de ses ingénieurs à utiliser Claude Opus 5, le modèle d’Anthropic spécialisé notamment dans la programmation. Une décision révélatrice de la concurrence qui anime le marché des assistants de codage.

Claude Opus 5 intègre les outils de développement de Google

Cette ouverture reste néanmoins strictement encadrée. Les employés peuvent accéder au modèle d’Anthropic uniquement depuis Antigravity, l’environnement de développement de Google, avec un quota individuel d’utilisation. Il ne s’agit donc pas d’une autorisation générale d’employer librement Claude Code.

Jusqu’ici, seules certaines équipes de Google DeepMind et quelques projets prioritaires bénéficiaient d’exceptions. Les autres développeurs étaient principalement orientés vers Gemini, malgré les demandes d’accès aux solutions concurrentes.

Un porte-parole du groupe précise que « Gemini reste notre modèle principal et fondamental pour le développement interne ». Les modèles tiers sont destinés à des besoins particuliers et doivent compléter les outils maison plutôt que les remplacer.

La programmation par IA impose de nouveaux compromis

Ce changement de ton est d’autant plus surprenant que Google cherche activement à renforcer les capacités de programmation de Gemini, notamment avec Gemini 3.8 Flash. Selon Business Insider, certains salariés jugeaient toutefois les performances de ses outils insuffisantes pour leurs besoins quotidiens.

La situation illustre aussi une relation commerciale particulière : Google a annoncé un investissement pouvant atteindre 40 milliards de dollars dans Anthropic, dont le succès repose largement sur Claude Code.

Google n’est d’ailleurs pas isolé. Amazon a également élargi l’accès de ses employés à Claude et à Codex d’OpenAI. Dans cette bataille pour la productivité des développeurs, les grandes entreprises semblent désormais privilégier la complémentarité des modèles plutôt que l’utilisation exclusive de leurs propres technologies. Productivité oblige…