OpenAI : un ingénieur arrêté après la pose d’un micro espion

Un ingénieur d’OpenAI a été arrêté par le FBI aux États-Unis, accusé d’avoir installé un micro espion dans une salle de réunion réservée aux dirigeants de l’entreprise. Selon le ministère américain de la Justice, l’enquête porte sur une tentative de captation de conversations confidentielles liées aux technologies d’intelligence artificielle du créateur de ChatGPT.

Comment le micro espion a-t-il été découvert chez OpenAI ?

Abdulrahman Alfozan, un ressortissant saoudien de 35 ans employé comme ingénieur chez OpenAI depuis juillet 2025, a été arrêté le 9 octobre 2026. Il a comparu pour la première fois devant un tribunal fédéral le 13 octobre. Les autorités américaines l’accusent d’avoir utilisé, ou tenté d’utiliser, un appareil électronique pour intercepter des communications orales, une infraction passible de cinq ans de prison et de 250 000 dollars d’amende. Ces peines correspondent aux sanctions maximales encourues en cas de condamnation.

Le micro espion a été découvert le 30 septembre dans une salle de conférence destinée aux dirigeants au sein des bureaux d’OpenAI à San Francisco. Selon la plainte, il était dissimulé dans du papier toilette et branché sur un port USB situé à l’arrière d’un téléviseur. Les enquêteurs estiment que son installation remonte au 28 septembre. Son contenu était chiffré, ce qui ne permet pas à lui seul d’établir quelles informations ont effectivement été enregistrées ou récupérées.

La salle accueillait régulièrement des réunions consacrées à des informations sensibles : recherches propriétaires, projets de produits, orientations commerciales et avancées techniques. Les images de vidéosurveillance ont également montré Abdulrahman Alfozan à proximité de cette pièce avant la découverte du micro espion, alors qu’il n’était pas autorisé à y accéder ni à participer aux réunions qui s’y tenaient. Le ministère de la Justice précise que ces éléments proviennent de la plainte pénale et constituent des accusations à ce stade.

Ce que révèle l’enquête sur les préparatifs

Selon les procureurs, Abdulrahman Alfozan a effectué des recherches sur les adresses des bâtiments d’OpenAI, les salles de réunion, leurs calendriers et les déplacements des dirigeants. Entre le 24 et le 30 septembre, un compte de chatbot IA associé à son épouse a également envoyé des requêtes concernant la conception, l’installation et la dissimulation d’un appareil d’enregistrement audio. Certaines portaient sur l’écoute à distance, la connectivité Wi-Fi et le chiffrement d’une carte SD. Le compte présentait plusieurs identifiants et caractéristiques communs avec celui de l’ingénieur, selon la plainte.

Le 5 octobre, les images de surveillance ont montré Abdulrahman Alfozan en train de regarder derrière le téléviseur où le premier appareil avait été installé. Le même jour, des membres de l’équipe de sécurité d’OpenAI ont découvert un second appareil similaire dans un sac lui appartenant, laissé sans surveillance dans une autre pièce des bureaux. Les autorités n’ont toutefois pas établi publiquement que ce second appareil avait lui aussi été installé pour enregistrer des conversations.

OpenAI a licencié son employé, la justice prend le relai

OpenAI a confirmé avoir licencié son employé et avoir découvert un appareil d’enregistrement sophistiqué dans ses locaux puis d’avoir transmis l’affaire au FBI. L’entreprise a également indiqué avoir mobilisé ses propres modèles d’intelligence artificielle pour analyser l’appareil et comprendre son fonctionnement. Celui-ci disposait de capacités d’enregistrement audio, d’un chiffrement avancé et d’un mécanisme de transfert de données conçu pour échapper à la surveillance. Les détails techniques publiés ne permettent pas de déterminer si ces fonctions ont effectivement servi à transmettre des enregistrements.

L’entreprise affirme ne disposer à ce stade d’aucun indice montrant que l’employé a accédé de manière inappropriée aux modèles, au code source ou aux données des clients, ou qu’il les a extraits. Cette déclaration ne permet pas d’exclure une éventuelle captation de conversations dans la salle concernée. L’enquête du FBI se poursuit. Une audience consacrée à la détention d’Abdulrahman Alfozan est prévue le 19 octobre selon le parquet fédéral de Californie du Nord.