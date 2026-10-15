TomTom supprime 200 postes et mise sur l’IA pour enrayer le recul de ses revenus

TomTom traverse une nouvelle phase de restructuration. Le spécialiste néerlandais de la cartographie va supprimer environ 200 postes dans le monde, soit près de 6 % de ses 3 300 salariés. L’objectif est de réduire les coûts tout en recentrant l’entreprise sur trois activités : la conduite automatisée, l’intelligence géographique et la navigation.

Le chiffre d’affaires recule de 6 % au troisième trimestre

Entre juillet et septembre 2026, TomTom a réalisé 129 millions d’euros de chiffre d’affaires, contre 137 millions un an auparavant. La branche automobile constitue le principal point faible des activités du groupe : les revenus opérationnels de TomTom chutent de 19 %, à 68 millions d’euros. Sur la même période, le résultat d’exploitation passe de 8 à 6 millions d’euros.

La restructuration doit permettre d’économiser environ 21 millions d’euros par an. « Nous voulons rendre TomTom plus concentré, plus rapide et plus évolutif », explique son directeur général Mike Schoofs.

Le groupe a profondément changé depuis l’époque où ses GPS autonomes dominaient les tableaux de bord. TomTom avait notamment signé un important accord avec Apple pour alimenter Plans lors de son lancement en 2012. Apple a depuis développé sa propre collecte cartographique, même si TomTom continue de fournir certaines données.

L’intelligence artificielle devient le nouveau relais de croissance

TomTom mise désormais fortement sur l’IA. Sa collaboration avec Microsoft s’étend à Fabric et Foundry afin de permettre aux agents intelligents d’exploiter directement ses données de localisation, des données récoltées sur des décennies. L’ex-géant de la géolocalisation propose également un serveur MCP compatible avec Claude, ouvrant ses cartes et services à de nouveaux assistants autonomes.

TomTom mise donc plus que jamais sur la diversification de ses activités alors que les smartphones et les systèmes intégrés aux véhicules ont largement remplacé les GPS dédiés. La firme reste toutefois optimiste pour 2027 et prévoit un retour à la croissance de ses activités de technologies de localisation.