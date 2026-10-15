TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Business Tech TomTom supprime 200 postes et mise sur l’IA pour enrayer le recul de ses revenus
Business Tech

TomTom supprime 200 postes et mise sur l’IA pour enrayer le recul de ses revenus

2 min.
15 Oct. 2026 • 20:29
0

TomTom traverse une nouvelle phase de restructuration. Le spécialiste néerlandais de la cartographie va supprimer environ 200 postes dans le monde, soit près de 6 % de ses 3 300 salariés. L’objectif est de réduire les coûts tout en recentrant l’entreprise sur trois activités : la conduite automatisée, l’intelligence géographique et la navigation.

Le chiffre d’affaires recule de 6 % au troisième trimestre

Entre juillet et septembre 2026, TomTom a réalisé 129 millions d’euros de chiffre d’affaires, contre 137 millions un an auparavant. La branche automobile constitue le principal point faible des activités du groupe : les revenus opérationnels de TomTom chutent de 19 %, à 68 millions d’euros. Sur la même période, le résultat d’exploitation passe de 8 à 6 millions d’euros.

TomTom GPS Application

La restructuration doit permettre d’économiser environ  21 millions d’euros par an. « Nous voulons rendre TomTom plus concentré, plus rapide et plus évolutif », explique son directeur général Mike Schoofs.

Le groupe a profondément changé depuis l’époque où ses GPS autonomes dominaient les tableaux de bord. TomTom avait notamment signé un important accord avec Apple pour alimenter Plans lors de son lancement en 2012. Apple a depuis développé sa propre collecte cartographique, même si TomTom continue de fournir certaines données.

L’intelligence artificielle devient le nouveau relais de croissance

TomTom mise désormais fortement sur l’IA. Sa collaboration avec Microsoft s’étend à Fabric et Foundry afin de permettre aux agents intelligents d’exploiter directement ses données de localisation, des données récoltées sur des décennies. L’ex-géant de la géolocalisation  propose également un serveur MCP compatible avec Claude, ouvrant ses cartes et services à de nouveaux assistants autonomes.

TomTom mise donc plus que jamais sur la diversification de ses activités alors que les smartphones et les systèmes intégrés aux véhicules ont largement remplacé les GPS dédiés. La firme reste toutefois optimiste pour 2027 et prévoit un retour à la croissance de ses activités de technologies de localisation.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

TomTom GPS Application Hors-Sujet

TomTom supprime 300 emplois pour miser sur l’intelligence artificielle

Fortnite Smartphone Business

Epic Games taille dans ses effectifs : plus de 1 000 suppressions de postes et trois modes Fortnite sur la sellette

Netflix licenciements Business

Netflix supprime environ 1 000 emplois, sa plus importante vague de licenciements depuis 2022

Patreon Internet

Patreon supprime 20 % de ses effectifs malgré des résultats solides

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Carte SIM Sosh

Sosh augmente le prix de ses forfaits, mais vous pouvez refuser

15 Oct. 2026 • 22:44
2 Mobiles / Tablettes

Sosh envoie un e-mail à certains de ses abonnés pour leur annoncer une hausse de prix sur certains forfaits. Ce comportement rappelle RED by...

Firefox Logo

Firefox 158 ajoute le support de JPEG XL et d’autres nouveautés

15 Oct. 2026 • 20:06
0 Logiciels

Mozilla propose Firefox 158 au téléchargement dans sa version finale, avec plusieurs nouveautés, dont le support du format...

ChatGPT Logo

ChatGPT et risques pour les enfants : OpenAI poursuivi par 8 États américains

15 Oct. 2026 • 19:05
0 Internet

Huit États américains attaquent OpenAI en justice, accusant ChatGPT de mettre en danger les mineurs et d’induire le public en erreur...

Yuezhuornis-yangyuanensis

Yuezhuornis : cet oiseau du Jurassique courait peut-être au lieu de voler

15 Oct. 2026 • 17:54
0 Science

Un fossile presque complet découvert dans le sud-est de la Chine révèle l’un des plus anciens oiseaux connus, mais probablement...

Rivian Ad Ghostbusters

Ghostbusters : Bill Murray reprend le rôle de Peter Venkman pour une publicité Rivian

15 Oct. 2026 • 17:41
0 Geekeries

Bill Murray ressort la combinaison de Peter Venkman pour une collaboration inattendue entre Rivian et Ghostbusters. Le constructeur américain de...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article MacBook Pro OLED tactile : vers une sortie le 6 novembre

MacBook Pro OLED tactile : vers une sortie le 6 novembre

15 Oct. 2026 • 22:55

image de l'article iPad mini 8 : écran OLED 60 ou 120 Hz ? Apple a testé les deux

iPad mini 8 : écran OLED 60 ou 120 Hz ? Apple a testé les deux

15 Oct. 2026 • 20:51

image de l'article Meta et Apple s’associent pour l’IA Muse Spark Open sur le Mac Studio

Meta et Apple s’associent pour l’IA Muse Spark Open sur le Mac Studio

15 Oct. 2026 • 20:27

image de l'article Samsung révèle que l’iPhone Duo booste la demande du Galaxy Z Fold 8

Samsung révèle que l’iPhone Duo booste la demande du Galaxy Z Fold 8

15 Oct. 2026 • 19:39

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site