Netflix supprime environ 1 000 emplois, sa plus importante vague de licenciements depuis 2022

Netflix engage une nouvelle cure d’amaigrissement. Le géant du streaming va supprimer environ 1 000 postes dans le monde, soit près de 6 % de ses effectifs. Il s’agit de sa plus importante vague de licenciements depuis 2022, année durant laquelle quelque 450 salariés avaient quitté l’entreprise suite au premier recul du nombre d’abonnés depuis plus d’une décennie.

Des coupes malgré une activité toujours très rentable

Les suppressions d’emplois toucheront notamment les équipes produit, technologie, juridique et ressources humaines. Netflix comptait environ 16 000 salariés fin 2025, année durant laquelle son chiffre d’affaires avait atteint 45,18 milliards de dollars pour près de 11 milliards de bénéfice net.

« Notre activité est solide et en croissance, et nous restons en bonne voie pour atteindre nos prévisions annuelles », assurent les co-CEO Ted Sarandos et Greg Peters dans un message adressé aux employés. Les dirigeants évoquent néanmoins la nécessité de faire des choix « ciblés » dans l’allocation des ressources.

Les plus attentifs auront sans doute noté que cette restructuration a été décidée très peu de temps après l’abandon du rachat de Warner Bros Discovery, finalement remporté par Paramount Skydance. Faut-il y voir un lien ?

Netflix cherche de nouveaux relais de croissance

La plateforme tente désormais de réduire sa dépendance au seul abonnement. Netflix développe notamment son activité publicitaire, les événements en direct, le sport et les podcasts vidéo. Sa stratégie dans le jeu vidéo a également été profondément remaniée après plusieurs fermetures et le retrait de nombreux titres de Netflix Games.

Ces licenciements n’apparaissent donc pas comme le signe d’une entreprise en crise,mais plutôt comme une stratégie consistant à concentrer les investissements sur les activités jugées les plus prometteuses.