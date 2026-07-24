Patreon supprime 20 % de ses effectifs malgré des résultats solides

Patreon engage une nouvelle restructuration. La plateforme de financement de nombreux créateurs va supprimer 93 postes, soit environ 20 % de ses effectifs. Son directeur général, Jack Conte, assure pourtant que l’activité reste solide, mais juge nécessaire de réduire les coûts et de simplifier l’organisation pour préserver la stabilité du service.

Une organisation allégée pour accélérer les décisions

La société prévoit d’aplatir sa hiérarchie, de recentrer ses équipes sur ses priorités et de modifier plusieurs opérations internes. « Nous faisons évoluer notre structure et notre manière de travailler afin de nous adapter plus rapidement au changement », explique Jack Conte. Les salariés concernés recevront seize semaines d’indemnités, auxquelles s’ajoutera une semaine par année complète dans l’entreprise. Leur couverture médicale sera maintenue jusqu’à la fin de 2026, avec une aide pour acheter un ordinateur.

L’intelligence artificielle influence la stratégie de Patreon

Patreon affirme que l’IA ne remplace pas la créativité humaine, tout en reconnaissant que cette dernière transforme ses méthodes de travail, ses produits et son organisation. Jack Conte avait déjà prévenu que l’entreprise devait davantage fonctionner comme une société technologique centrée sur les produits et l’ingénierie pour rester compétitive.

Cette évolution contraste avec les mesures adoptées pour protéger les contenus des créateurs. Patreon utilise désormais AI Crawl Control de Cloudflare afin de limiter l’accès des robots collectant des œuvres pour entraîner des modèles d’IA. Les moteurs de recherche facilitant la découverte des pages restent autorisés, tandis que les crawlers destinés à l’entraînement sont bloqués.

La plateforme cherche ainsi un équilibre délicat : utiliser l’intelligence artificielle pour gagner en efficacité, mais sans fragiliser les artistes qui constituent son cœur économique. Ces licenciements montrent toutefois que cette transformation technologique s’accompagne peut-être déjà de conséquences humaines importantes.