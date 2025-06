Netflix retire 21 jeux de son catalogue Netflix Games, dont Hades, Braid, Monument Valley, etc.

Netflix change radicalement sa stratégie concernant le jeu vidéo. Après la fermeture de Blue, son studio de jeu qui n’a même pas eu le temps de lancer le moindre titre, le géant du streaming semble vouloir ne garder dans son catalogue que des jeux en relation avec ses séries les plus populaires. En conséquence, 21 jeux sont sur le point de quitter Netflix Games, dont un bon paquet de titres indépendants de premier plan. Dès le 1er juillet, le formidable Hades sera éjecté du catalogue Netflix, suivi le 14 juillet par une myriade de jeux dont Braid, Monument Valley 1,2 et 3, Death’s Door, ou bien encore Raji: An Ancient Epic.

La liste complète des départs :

Battleship

Braid, Anniversary Edition

Carmen Sandiego

CoComelon: Play with JJ

Death’s Door

Diner Out: Merge Cafe

Dumb Ways to Survive

Ghost Detective

Hades

Katana ZERO

LEGO Legacy: Heroes Unboxed

Ludo King

Monument Valley

Monument Valley 2

Monument Valley 3

Rainbow Six: Smol

Raji: An Ancient Epic

SpongeBob: Bubble Pop F.U.N.

TED Tumblewords

The Case of the Golden Idol

The Rise of the Golden Idol

Vineyard Valley

La plupart de ces jeux étant publiés sur mobile uniquement par la voie de l’éditeur Netflix, il se peut que ces derniers ne soient bientôt plus du tout disponibles sur iOS et Android, ce qui serait évidemment très dommage. Pitié, que l’on trouve un nouvel éditeur pour Hades !