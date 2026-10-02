Un influenceur affronte un robot humanoïde dans une cage de MMA… et finit au tapis

La frontière entre la démonstration robotique et le spectacle sportif devient de plus en plus ténue. À San Francisco, l’influenceur américain Frankie LaPenna a affronté un robot humanoïde d’environ 1,80 mètre dans une cage de MMA. Une rencontre organisée par la start-up REK qui s’est achevée, dans la séquence devenue virale, par une spectaculaire chute du créateur de contenu.

Un coup de pied circulaire particulièrement efficace

LaPenna commence par échanger plusieurs coups avec le Rekbot, dont l’allure métallique évoque fortement le T-800 de Terminator. La machine encaisse avant de riposter avec plusieurs mouvements de jambes. Un puissant coup de pied circulaire finit par projeter l’influenceur au sol.

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La démonstration rappelle les combats de boxe entre robots Unitree G1, qui avaient déjà montré les progrès impressionnants réalisés en matière d’équilibre, de rapidité et de coordination.

Le robot n’était pas autonome

Malgré la mise en scène futuriste, il ne s’agissait pas d’un affrontement entre un humain et une intelligence artificielle autonome. Le Rekbot était piloté à distance par un opérateur humain utilisant un équipement de réalité virtuelle. Reste que le robot gérait seul des éléments importants comme son équilibre ou bien encore sa posture générale.

Cette approche téléopéréeproche de celle retenue pour certains humanoïdes spécialisés, comme le Phantom MK-1 contrôlé par un opérateur.

Une vitrine grandeur nature pour REK

Comme on pouvait s’en douter, ce combat était avant tout une opération promotionnelle. REK développe un concept mêlant réalité virtuelle et combats de robots physiques, permettant à des joueurs de contrôler à distance des machines engagées dans de véritables affrontements.

Aucun résultat officiel ni feuille de match n’a évidemment été publié pour cette exhibition. Au-delà de combat spectaculaire devenu rapidement viral, l’expérience montre surtout qu’une nouvelle forme de divertissement pourrait émerger à la croisée de l’esport, de la VR et de la robotique humanoïde. Le futur est à nos portes…