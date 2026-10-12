LEGO prépare un crossover Star Wars x Marvel et invite les fans à imaginer les futurs sets

Après les comics, Star Wars et Marvel vont également mélanger leurs univers en briques. À l’occasion de la New York Comic Con, LEGO a lancé une campagne Ideas consacrée à Star Wars/Marvel: Hope Assembles, le crossover événement attendu en librairie début 2027. Particularité de l’opération : les fans sont directement invités à imaginer les constructions qui pourraient donner naissance à de futurs sets.

Dark Vador, Spider-Man et les Avengers réunis en LEGO

Les participants peuvent proposer des créations physiques ou numériques réparties en trois catégories : personnages, véhicules et scènes. De quoi laisser libre cours aux croisements les plus improbables entre les deux franchises, de Dark Vador face à Doctor Doom jusqu’à un X-Wing côtoyant le Quinjet des Avengers.

Les candidatures seront acceptées jusqu’au 12 novembre 2026. Une phase de vote communautaire débutera ensuite le 8 décembre, tandis que les vainqueurs seront annoncés en 2027. LEGO explore déjà fortement la licence galactique, notamment avec ses premiers sets Star Wars compatibles SMART Play.

Hope Assembles prépare les 50 ans de Star Wars

Cette initiative accompagne la publication de Star Wars/Marvel: Hope Assembles, écrite par Kevin Smith et dessinée par David Marquez. La série fera se rencontrer Luke Skywalker, Leia, Han Solo ou Dark Vador avec Spider-Man, les Avengers et Doctor Doom après un événement bouleversant la réalité.

Marvel a également dévoilé plusieurs couvertures alternatives signées notamment Alex Ross, Kaare Andrews et Dan Jurgens. L’une d’elles montre notamment Dark Vador équipé du Gant de l’Infini, symbole parfait de ce mélange des univers.

Le premier numéro arrivera en janvier 2027, année durant laquelle Lucasfilm célébrera les 50 ans du premier Star Wars. En laissant les fans transformer ce crossover en constructions LEGO, Disney et LEGO prolongent donc l’événement bien au-delà des pages du comic.