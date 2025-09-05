Star Wars : LEGO dévoile le set d’une imposante Étoile de la Mort vendu à 1000 dollars

LEGO vient de lever le voile sur son joyau, un nouveau set Star Wars Ultimate Death Star (L’Etoile de la Mort) présenté comme le plus grand et le plus cher jamais produit par la marque. Avec plus de 9 000 pièces et un prix de 1 000 dollars, ce mastodonte s’impose comme une pièce de collection absolument hors normes. Le coffret inclut 38 figurines, parmi lesquelles Luke Skywalker, Dark Vador, l’Empereur Palpatine et même un stormtrooper dans un jacuzzi, clin d’œil humoristique aux jeux vidéo LEGO Star Wars. Voilà qui devrait faire tourner la tête des fans les plus hardcores de la franchise (et il y en a un sacré paquet !).

Contrairement à une sphère complète, le set adopte une coupe transversale, permettant ainsi de recréer et d’afficher plusieurs décors emblématiques : le compacteur à ordures, la salle du trône de Palpatine, la cellule de Leia, ou bien encore le hangar à navettes. Ce lancement s’inscrit dans une série de créations premium qui confirme l’attrait du marché pour ces pièces d’exception, après les 6 000 pièces du vaisseau du Mandalorien (!) ou l’incroyable Landspeeder de Luke. On notera que si cette Death Star est bien le set LEGO le plus cher jamais conçu, le record du plus grand modèle revient encore à la Tour Eiffel LEGO, avec plus de 10 000 pièces.