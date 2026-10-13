Gemini 4 Argon est disponible : Google propose sa puissante IA

Annoncé fin septembre, Gemini 4 Argon est désormais disponible pour les utilisateurs, notamment dans l’application Gemini, Antigravity et le Mode IA de Google. Le nouveau modèle d’intelligence artificielle reste réservé aux abonnés Google AI Pro et Ultra, tandis que les développeurs et les entreprises peuvent y accéder via l’API.

Google ouvre le déploiement de Gemini 4 Argon au grand public après une première phase réservée à des spécialistes de la cybersécurité et à des partenaires de confiance. Présenté comme son nouveau modèle d’IA de pointe, Argon vise les tâches complexes qui nécessitent un raisonnement approfondi, notamment dans le développement logiciel, la finance, le droit et les sciences.

Gemini 4 Argon est maintenant accessible

Dans l’application Gemini, Argon est proposé aux abonnés Google AI Pro et Google AI Ultra. Ces deux abonnements donnent également accès au modèle dans le Mode IA du moteur de recherche de Google. Son intégration à Google Antigravity, la plateforme de développement assisté par des agents, reste réservée aux abonnés Ultra. Les développeurs peuvent aussi utiliser le modèle via l’API Gemini et Google AI Studio.

Google met en avant des réponses plus directes, moins de répétitions et de formules toutes faites, ainsi qu’un meilleur respect des consignes de style. Pour les tâches longues, Gemini 4 Argon doit également communiquer plus régulièrement sur sa progression. Dans l’application Gemini pour macOS, les utilisateurs peuvent passer de la conversation au développement de code grâce à l’intégration de l’interface de programmation agentique d’Antigravity.

Google affirme qu’Argon obtient de solides résultats sur plusieurs benchmarks évaluant le code, la cybersécurité, les sciences, la finance et le droit. L’entreprise indique aussi que ses équipes exploitent déjà le modèle pour analyser et corriger des failles de sécurité, optimiser des logiciels et revoir des composants de Chrome.

Selon Google, les équipes utilisant Gemini 4 Argon dans Antigravity ont augmenté de plus de 35 % les soumissions de code produites par des agents IA, tout en réduisant les retours en arrière de près d’un tiers. Le groupe cite également un travail sur le code de Chromium qui compte environ 40 millions de lignes : une refonte portant sur des centaines de fichiers a été réalisée en quelques semaines, après plusieurs mois de travail prévus.

Des tarifs de lancement jusqu’au 30 novembre

L’API pour Gemini 4 Argon est proposée au prix de 2 dollars par million de tokens en entrée et de 10 dollars par million de tokens en sortie. Ces prix promotionnels sont valables jusqu’au 30 novembre 2026, avant de passer respectivement à 4 et 20 dollars. Le coût réel dépendra aussi du volume de tokens nécessaire à chaque tâche.

En parallèle, Google élargit son programme Fairwind à des centaines de partenaires supplémentaires spécialisés dans la cyberdéfense. L’entreprise prévoit aussi d’offrir à 10 000 scientifiques six mois d’accès gratuit au niveau d’utilisation le plus élevé de sa plateforme Antigravity, sous réserve d’éligibilité et de sélection.