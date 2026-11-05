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L’IA Claude se connecte maintenant aux comptes bancaires pour des analyses

4 min.
5 Nov. 2026 • 20:25
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Anthropic fait entrer Claude dans la gestion des finances personnelles : le chabot IA peut désormais se connecter aux comptes bancaires et aux cartes bancaires des utilisateurs. Il devient ainsi possible de lui demander où part son argent, quelles factures arrivent prochainement ou encore si une dépense importante est compatible avec son budget.

Claude Finance Personnelle

Claude peut suivre les dépenses et anticiper les factures

La fonction a pour nom Personal Finance (finance personnelle). Elle est d’abord disponible en bêta aux abonnés Claude Pro, Max et Ultra aux États-Unis. La connexion passe par la plateforme Plaid, un service spécialisé dans la connexion entre les applications et les établissements financiers. L »utilisateur s’identifie directement auprès de sa banque via ce service et choisit les comptes auxquels il souhaite donner accès. Claude ne récupère donc pas les identifiants bancaires de ses utilisateurs.

Une fois les comptes connectés, Claude peut analyser les transactions et les organiser par catégories : logement, alimentation, shopping, abonnements ou encore loisirs. L’utilisateur peut simplement lui demander où est passé son argent au cours du mois, combien il lui reste avant son prochain salaire ou si ses dépenses ont augmenté par rapport aux mois précédents.

L’assistant IA peut également repérer certaines anomalies, comme des prélèvements en double, des frais inattendus ou des factures qui augmentent progressivement. Il peut identifier les prochains paiements prévus, retrouver des abonnements récurrents et calculer les intérêts payés sur un crédit. Il est aussi possible de lui demander de créer des graphiques de dépenses, un calendrier des factures à venir ou un tableau de bord personnalisé.

Claude peut ainsi répondre à des questions plus générales, comme la possibilité de financer un voyage ou d’effectuer un achat important sans déséquilibrer son budget. Il peut également expliquer des notions financières, comme le taux annuel effectif global (TAEG), et calculer ce qu’un crédit a réellement coûté à son titulaire. L’objectif est de rendre les informations bancaires plus faciles à comprendre sans devoir consulter plusieurs applications et effectuer soi-même tous les calculs.

Un accès aux comptes bancaires limité à la consultation

Anthropic insiste sur une restriction importante : Claude dispose uniquement d’un accès en lecture. L’assistant ne peut pas effectuer de virements, gérer directement les comptes ou investir de l’argent au nom de l’utilisateur. Il ne s’agit pas non plus d’un conseiller financier automatisé, Anthropic précisant que son outil n’est pas conçu pour fournir des recommandations d’investissement.

Les données accessibles comprennent le nom de la banque, le nom et le type de compte, les quatre derniers chiffres du numéro de compte, les soldes, les plafonds de crédit et jusqu’à 24 mois d’historique des transactions. L’utilisateur peut déconnecter ses comptes à tout moment.

Sur la question de la confidentialité, Anthropic précise que les conversations réalisées dans l’espace Personal Finance ne sont pas utilisées pour entraîner ses modèles IA. Cette garantie concerne spécifiquement cet espace : les échanges financiers effectués dans une conversation classique restent soumis aux paramètres de confidentialité habituels de l’utilisateur. Les données apparaissent également dans l’historique des conversations jusqu’à leur suppression, conformément aux règles de conservation de l’entreprise.

Une fonctionnalité pas encore disponible en Europe

Pour le moment, Personal Finance est uniquement disponible aux États-Unis. Anthropic précise que seuls les comptes bancaires américains peuvent être connectés. La fonctionnalité est proposée aux abonnés avec Claude Pro, Max et Ultra, sur le Web, les applications sur ordinateur et les applications mobiles sur iOS et Android. Son déploiement progressif signifie également que tous les abonnés concernés ne la verront pas immédiatement apparaître dans leur interface.

Claude rejoint ainsi ChatGPT sur le terrain de la gestion financière personnelle. OpenAI avait déjà lancé une fonctionnalité comparable avec Plaid en mai. Anthropic envisage désormais d’aller plus loin en faisant travailler Claude aux côtés de professionnels agréés, de banques et d’acteurs réglementés du secteur financier. L’entreprise présente Personal Finance comme une première étape dans cette direction.

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