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KultureGeek Matériel PlayStation VR2 : Sony retire progressivement son casque de ses boutiques; vers l’arrêt programmé des ventes ?
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PlayStation VR2 : Sony retire progressivement son casque de ses boutiques; vers l’arrêt programmé des ventes ?

2 min.
4 Nov. 2026 • 17:22
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L’avenir du PlayStation VR2 devient de plus en plus incertain. Sony ne commercialise désormais plus directement son casque de réalité virtuelle aux États-Unis et au Japon, tandis que les stocks s’épuisent rapidement chez plusieurs grands revendeurs. Les premières disparitions du catalogue PlayStation Direct auraient commencé vers la mi-octobre.

La situation reste différente en Europe et au Royaume-Uni où le PSVR 2 demeure disponible. Au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, Sony renvoie désormais les acheteurs vers des distributeurs tiers. Aux États-Unis, les dernières unités disponibles chez certains revendeurs atteignent même des tarifs largement supérieurs au prix officiel.

Un désengagement amorcé dès 2024

Ces pénuries relancent les interrogations autour d’un possible arrêt définitif. Sony avait déjà suspendu la production du PSVR 2 en 2024 afin d’écouler d’importants stocks, sans jamais confirmer publiquement si les chaînes avaient ensuite redémarré.

PlayStation VR2 PS VR2

Le constructeur avait tenté de relancer l’intérêt en réduisant fortement le prix du casque, passé à 449,99 euros en Europe en mars 2025. Quelques mois auparavant, l’arrivée d’un adaptateur permettant d’utiliser le PSVR 2 sur PC avait également ouvert le casque au catalogue SteamVR.

Sony n’annonce toujours pas officiellement la fin

Le PSVR 2 bénéficie pourtant d’un certain nombre de nouveautés : des projets comme High on Life VR sont encore annoncés pour 2027, preuve que certains studios, peu nombreux il est vrai, continuent de soutenir la plateforme

Sony n’a pour l’instant annoncé ni l’arrêt de la production ni l’abandon officiel de l’accessoire. Mais entre la raréfaction des stocks, la disparition du casque de plusieurs boutiques officielles et l’absence d’investissements en jeux first-party, le PSVR 2 ressemble désormais davantage à un produit en fin de cycle qu’à une plateforme appelée à connaître un second souffle.

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