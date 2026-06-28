TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Culture Geek Sony va supprimer plus de 550 films/séries achetés sur les comptes PlayStation
Culture Geek

Sony va supprimer plus de 550 films/séries achetés sur les comptes PlayStation

3 min.
28 Juin. 2026 • 22:19
0

Dès le 1er septembre 2026, Sony supprimera 551 films et séries des bibliothèques vidéo des comptes PlayStation, alors que les utilisateurs ont payé pour y avoir accès. Aucun remboursement ni solution de remplacement n’ont été annoncés, malgré un achat initial.

Terminator 2 Le Jugement Dernier

Vous achetez des films… puis PlayStation les supprime

L’annonce a eu lieu avec l’envoi d’un message de PlayStation. Sony y prévient noir sur blanc : « Le contenu sera supprimé de votre bibliothèque vidéo ». Le groupe justifie cette suppression par ses « accords de licence de contenu ». Dans son message complet, PlayStation précise : « À partir du 1er septembre 2026, en raison de nos accords de licence de contenu, vous ne pourrez plus accéder au contenu de Studio Canal que vous avez précédemment acheté et il sera supprimé de votre bibliothèque vidéo. Merci, PlayStation Store ».

La vague concerne 551 films et séries déjà payés par les utilisateurs. La liste comprend notamment Apocalypse Now, Terminator 2 : Le Jugement dernier, Hot Fuzz, Paddington, Rambo, Les bronzés, Evil Dead, ainsi que des séries comme American Gods, Below the Surface et Baron noir. La liste complète figure sur le site de PlayStation.

Le point le plus sensible reste l’absence totale de compensation. Sony ne propose pas de remboursement, bon d’achat ou transfert vers une autre plateforme. Pour les clients concernés, cela se traduit par la perte des films.

La propriété numérique de nouveau fragilisée

Cette décision réveille immédiatement le souvenir du dossier de Discovery en décembre 2023. Sony avait alors annoncé un retrait comparable, avant de reculer sous la pression et de garantir le maintien des contenus pendant au moins 30 mois. Cette période arrive justement à échéance en juin 2026, ce qui redonne à l’affaire actuelle une portée encore plus symbolique.

L’épisode s’inscrit aussi dans une stratégie plus ancienne. Sony a cessé dès 2021 la vente et la location de films sur le PlayStation Store, signe que la vidéo n’était déjà plus un axe prioritaire pour la plateforme. Mais en retirant cette fois des œuvres déjà achetées, le groupe relance un débat autrement plus explosif sur la valeur réelle d’une bibliothèque numérique.

Le calendrier rend l’annonce particulièrement discutable. Elle tombe au moment où l’industrie du jeu vidéo assume de plus en plus ouvertement son glissement vers le tout dématérialisé, jusqu’à préparer des lancements majeurs sans véritable support physique. Par exemple, GTA 6 sera uniquement disponible en version numérique et une version avec disque n’est pas prévue.

Dans ce contexte, le cas de PlayStation dépasse largement le seul catalogue de Studio Canal. Elle rappelle qu’un achat numérique ne garantit pas la possession durable d’une œuvre, mais seulement un droit d’accès suspendu aux contrats de licence. Pour les collectionneurs comme pour les défenseurs du support matériel, le message devient de plus en plus difficile à ignorer.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Amazon Prime Video Logo Geekeries

Amazon va utiliser l’IA pour réduire les coûts de ses séries et films

Emmanuel Macron Lee Jae-myung President Coree du Sud Geekeries

La France et la Corée du Sud coprésideront un sommet sur les jeux vidéo, films et séries

Spider-Man Far From Home Geekeries

Netflix va diffuser les films de Sony en streaming dans le monde

netflix mars 2026 Internet

Les films et séries qui arrivent sur Netflix en mars 2026

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Claude Logo

Anthropic rétablit Claude Mythos 5, mais pas encore Fable 5

28 Juin. 2026 • 8:00
0 Internet

Deux semaines après l’arrêt forcé de Mythos 5, l’administration Trump réautorise un redémarrage partiel du...

GTA 6 Lucia Jason

GTA 6 : la rumeur d’une future version disque semble infondée

27 Juin. 2026 • 21:15
20 Jeux vidéo

Grand Theft Auto VI (GTA 6) sortira le 19 novembre sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S, mais la version physique comprendra seulement un code de...

Amazon Prime Day Promos

[Fin H-2] Les Prime Days commencent, 4 jours de grosses promos sur Amazon

26 Juin. 2026 • 21:45
0
prime days tineco Actu OS

[#Concours] Prime Days Tineco : de fortes promotions sur les aspirateurs laveurs et sans fil (+ 3 Tineco S7 Artist à gagner)

26 Juin. 2026 • 21:42
57
Hacker

Cyberattaque de Jaguar Land Rover : la piste russe évoquée

26 Juin. 2026 • 21:00
0 Internet

L’enquête sur la cyberattaque qui a frappé Jaguar Land Rover à l’été 2025 prend une nouvelle dimension....

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple prévoit le Mac Studio M5 Ultra en 2026 et le M7 Ultra en 2028

Apple prévoit le Mac Studio M5 Ultra en 2026 et le M7 Ultra en 2028

28 Jun. 2026 • 18:01

image de l'article Brevets : Apple se bat au Royaume-Uni pour ne pas payer 502 millions de dollars

Brevets : Apple se bat au Royaume-Uni pour ne pas payer 502 millions de dollars

28 Jun. 2026 • 7:00

image de l'article Apple veut l’autorisation pour acheter de la RAM au chinois CXMT

Apple veut l’autorisation pour acheter de la RAM au chinois CXMT

27 Jun. 2026 • 16:53

image de l'article [Fin H-2] Les Prime Days commencent, 4 jours de grosses promos sur Amazon

[Fin H-2] Les Prime Days commencent, 4 jours de grosses promos sur Amazon

26 Jun. 2026 • 21:45

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site