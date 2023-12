Finalement, Sony ne supprimera pas les contenus Discovery déjà achetés sur le PlayStation Store

Les négociations avec Warner Bros Discovery ont du être âpres. Quelques semaines après un énorme tollé, Sony annonce qu’il ne supprimerait plus les contenus de Discovery déjà achetés sur le PlayStation Store à partir du 31 décembre prochain. Le fabricant japonais confirme qu’une mise à jour des accords de licence avec Discovery a permis d’obtenir le maintien des contenus achetés. En d’autres termes, le 31 décembre prochain, plus aucun contenu Discovery ne sera disponible sur le PlayStation Store (soit tout de même 1200 émissions en moins sur la boutique), mais ceux qui avaient déjà acheté les émissions Discovery MythBusters, Deadliest Catch et Cake Boss pourront toujours les visionner. Enfin un peu de respect de la clientèle..

Pour rappel, certains utilisateurs risquaient auparavant de perdre plusieurs centaines d’euros d’achats d’émissions Discovery, et ce sans la moindre compensation de Sony. Le bon sens a donc fini par l’emporter, même si on ne peut que s’étonner que le contrat de licence initial ne contienne aucune clause protégeant les acheteurs. Sony n’est pas rentré dans les détails de ce revirement, mais on peut logiquement supposer que face à la couverture médiatique extrêmement négative, les dirigeant de la firme de Tokyo se sont démenés pour mettre à jour le contrat de licence signé avec Discovery. Presqu’une belle histoire de Noël en somme, mais qui avait initialement des airs de conte à la Krampus…

En revanche, le contrat avec StudioCanal n’a semble t-il pas été revu et corrigé dans certains pays, ce qui signifie que ceux qui avaient acheté sur le PlayStation store des films et séries distribués en France par studioCanal ne pourront plus visionner ces contenus (pourtant achetés donc).