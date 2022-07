Le PlayStation Store retire les films et séries achetés par les clients dans certains pays

Sony va retirer de nombreux films et séries achetés par des clients sur le PlayStore Store. Cela signifie que les clients en question ne pourront plus regarder les contenus, alors qu’ils les ont payés.

Dans l’immédiat, le retrait des films et séries achetés sur le PlayStation Store concerne l’Allemagne et l’Autriche. Côté films, cela regroupe les contenus qui ont été produits par StudioCanal, qui n’est autre que la société de production liée à Canal+.

Le retrait entrera en vigueur le 31 août, soit exactement un an après que Sony a cessé de proposer l’achat de films et de séries sur son store. L’année dernière, Sony avait déclaré que ses clients pourraient toujours accéder aux contenus achetés précédemment. Maintenant, le site de PlayStation fait savoir que ce changement a lieu par « l’évolution des accords de licence avec les fournisseurs de contenu » et précise que le contenu acheté sera supprimé des vidéothèques des clients.

Selon Variety, ce changement concerne 314 titres en Allemagne et 137 en Autriche. Les titres concernés sont notamment Chicken Run, John Wick, La La Land, Logan Lucky, Saw, Shaun le mouton, le film et La Taupe. On ne sait pas encore si des remboursements seront proposés aux clients concernés, Sony reste muet sur le sujet.