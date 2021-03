Le PlayStation Store va cesser la vente de films et séries le 31 août

Sony annonce qu’il ne sera plus possible d’acheter ou louer des films et séries sur le PlayStation Store après le 31 mars 2021. Le groupe fait comprendre que de moins en moins de personnes passent par sa plateforme. Les utilisateurs se tournent davantage vers les services de streaming.

Bientôt la fin pour la vente de films et séries sur le PlayStation Store

C’est via le blog PlayStation que Sony annonce cesser la vente de films et séries via le PlayStation Store :

Chez SIE, nous faisons tout notre possible pour offrir le meilleur du divertissement aux fans PlayStation, et cela veut dire que notre offre doit s’adapter aux besoins de nos clients. Nous avons constaté que les fans PlayStation utilisaient de plus en plus de services de streaming nécessitant un abonnement ou de services de streaming dont le modèle économique est basé sur la publicité. En prenant en compte ce changement de comportement de notre clientèle, nous avons décidé de mettre un terme à nos offres d’achats ou de locations de contenus cinématographique ou télévisuelle sur le PlayStation Store à partir du 31 août 2021.

Sony assure que les personnes qui ont acheté un film ou une série sur le PlayStation Store pourront toujours y accéder après le 31 août depuis leur PS4, PS5 ou un appareil mobile. En revanche, il ne sera plus possible de faire de nouveaux achats.

Le streaming se veut populaire

La décision de Sony peut en tout cas se comprendre. Les services de streaming sont populaires et n’arrêtent pas de grossir. Au dernier comptage, Netflix a dépassé le cap des 200 d’abonnés dans le monde. C’est 94,9 millions d’abonnés du côté de Disney+. Les autres plateformes, comme Amazon Prime Video, ne dévoilent pas publiquement leurs données.