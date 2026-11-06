Déploiement 4G et 5G : les données des opérateurs pour octobre 2026

Les données d’octobre 2026 pour le déploiement de la 4G et de la 5G par les opérateurs français sont maintenant publiées par l’Agence nationale des fréquences (ANFR). C’est l’occasion de voir qui a été le plus actif cette fois-ci par rapport au mois précédent.
Cette fois-ci, c’est Orange qui a été l’opérateur le plus actif avec 240 nouveaux sites 5G actifs. Cela a concerné toutes les bandes de fréquences, à savoir 700 MHz, 2,1 GHz et 3,5 GHz. L’opérateur historique a un total de 19 196 sites 5G actifs en France.
Le deuxième opérateur le plus actif a été Bouygues Telecom avec 168 nouveaux sites 5G actifs, pour un total de 19 760. Cette fois-ci, le déploiement a concerné les fréquences 2,1 et 3,5 GHz. En troisième position, on retrouve Free Mobile avec 117 nouveaux sites 5G, pour un total de 23 801. Le déploiement s’est fait au niveau des 700 MHz et 3,5 GHz. Le dernier est SFR avec seulement 75 nouveaux sites 5G actifs, pour un total de 17 264. Cela a concerné les fréquences 2,1 et 3,5 GHz.
56 668 sites 5G sont autorisés en France par l’ANFR, dont 1 527 outre-mer. Parmi eux, 50 925 sites 5G sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs.
En ce qui concerne le déploiement de la 4G, les données sont les suivantes :
Et pour la 3G :
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