Déploiement 4G et 5G : les données des opérateurs pour septembre 2026

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) publie les données concernant le déploiement de la 4G et de la 5G par les opérateurs français en septembre 2026. On peut ainsi voir qui a été le plus actif cette fois-ci par rapport au mois précédent.
C’est Bouygues Telecom qui a été l’opérateur le plus actif cette fois-ci avec 368 nouveaux sites 5G opérationnels. Cela a concerné les bandes de fréquences 2,1 et 3,5 GHz. L’opérateur compte 19 592 sites 5G opérationnels au total en France.
Orange le suit de très près avec 360 nouveaux sites 5G opérationnels au niveau de toutes les bandes de fréquences, à savoir 700 MHz, 2,1 GHz et 3,5 GHz. L’opérateur historique a un total de 18 956 sites 5G opérationnels.
Free Mobile vient occuper la troisième place avec 164 nouveaux sites 5G opérationnels, pour un total de 23 684. Ici, le déploiement a concerné le 700 MHz et le 3,5 GHz. Enfin, SFR est dernier avec seulement 81 nouveaux sites 5G, pour un total de 17 189. Son déploiement a concerné les 2,1 et 3,5 GHz.
56 346 sites 5G sont autorisés en France par l’ANFR, dont 1 494 outre-mer. Parmi eux, 50 597 sites 5G sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs. La quasi-totalité de ces implantations 5G est autorisée sur des sites déjà utilisés par les technologies 2G, 3G ou 4G. Seuls 11 sites n’hébergent que de la 5G.
L’ANFR dévoile aussi les données pour la 4G :
Et celle pour la 3G :
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
TSMC va faire fabriquer aux États-Unis un composant discret mais essentiel aux accélérateurs d’intelligence artificielle....
Marvel a confirmé la réunion des Defenders dans la troisième et dernière saison de Daredevil: Born Again. Charlie Cox, Krysten...
L’affaire Theranos se transforme en expérience interactive. Bo Lau, ingénieure chez Extend, a développé un site web qui...
La rivalité entre Meta et TikTok franchit un nouveau cap. Le groupe de Mark Zuckerberg interdit désormais à ByteDance de diffuser des...
SpaceX ne veut plus cantonner Starlink au rôle de fournisseur d’accès par satellite. La société d’Elon Musk affiche...
9 Oct. 2026 • 12:30
9 Oct. 2026 • 11:00
9 Oct. 2026 • 10:51
9 Oct. 2026 • 9:41