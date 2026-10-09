Déploiement 4G et 5G : les données des opérateurs pour septembre 2026

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) publie les données concernant le déploiement de la 4G et de la 5G par les opérateurs français en septembre 2026. On peut ainsi voir qui a été le plus actif cette fois-ci par rapport au mois précédent.

Le déploiement 4G et 5G des opérateurs en septembre 2026

C’est Bouygues Telecom qui a été l’opérateur le plus actif cette fois-ci avec 368 nouveaux sites 5G opérationnels. Cela a concerné les bandes de fréquences 2,1 et 3,5 GHz. L’opérateur compte 19 592 sites 5G opérationnels au total en France.

Orange le suit de très près avec 360 nouveaux sites 5G opérationnels au niveau de toutes les bandes de fréquences, à savoir 700 MHz, 2,1 GHz et 3,5 GHz. L’opérateur historique a un total de 18 956 sites 5G opérationnels.

Free Mobile vient occuper la troisième place avec 164 nouveaux sites 5G opérationnels, pour un total de 23 684. Ici, le déploiement a concerné le 700 MHz et le 3,5 GHz. Enfin, SFR est dernier avec seulement 81 nouveaux sites 5G, pour un total de 17 189. Son déploiement a concerné les 2,1 et 3,5 GHz.

56 346 sites 5G sont autorisés en France par l’ANFR, dont 1 494 outre-mer. Parmi eux, 50 597 sites 5G sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs. La quasi-totalité de ces implantations 5G est autorisée sur des sites déjà utilisés par les technologies 2G, 3G ou 4G. Seuls 11 sites n’hébergent que de la 5G.

L’ANFR dévoile aussi les données pour la 4G :

Bouygues Telecom : 32 273 sites, +154 en septembre 2026

32 273 sites, +154 en septembre 2026 Free Mobile : 31 523 sites, +125 sur la même période

31 523 sites, +125 sur la même période Orange : 33 032 sites, +44 sur la même période

33 032 sites, +44 sur la même période SFR : 31 089 sites, +65 sur la même période

Et celle pour la 3G :