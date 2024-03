PlayStation VR 2 : Sony aurait arrêté la production de son casque VR

On le pressentait depuis l’annonce de la compatibilité à venir du PSVR 2 avec le PC : les ventes du casque VR de Sony ne sont pas bonnes et les stocks d’invendus se seraient accumulés dangereusement ces derniers trimestres. Dans ce contexte tendu (stocker a un coût), la firme de Tokyo aurait pris la décision de suspendre la production de PSVR 2, le temps d’écouler tout le stock disponible. C’est bien sûr un aveu indirect que les ventes ne sont pas au niveau prévu par Sony, et sans doute d’assez loin. Même le PSVR premier du nom n’avait pas été mis sur pause aussi peu de temps après son lancement (un an à peine) ! Cette annonce intervient en outre peu de temps après la décision de Sony de fermer le London Studio, qui était le studio first party Playstation en charge du développement de jeux exclusifs pour le PSVR 2. Comme une odeur d’échec.

Le PSVR2 a t-il été abandonné par Sony ?

Le PSVR 2 avait pourtant démarré plus fort que son prédécesseur (600 000 unités en 6 mois contre un peu plus de 500 000 pour le PSVR 1), mais l’absence d’investissement de Sony dans son casque (aucun jeu AA ou AAA first party annoncé après les quelques titres du lancement), l’impressions d’une absence de stratégie claire autour de l’accessoire et une communication pour ainsi dire absente ont logiquement poussé le PSVR 2 dans les limbes, au point que seuls des petits groupe d’aficionados semblent encore s’y intéresser. En face, les Meta Quest 2 et 3 s’écoulent par millions (on ne parle pourtant même pas de gros succès en ce cas). Conséquence logique de cette désaffection, les studios sont plus intéressés par l’adaptation de leurs titres PCVR sur le Quest 3 plutôt que sur le PSVR 2, un comble !

Le prix élevé du casque (599 euros), la nécessité de le raccorder par fil à une PS5 et surtout l’absence de rétrocompatibilité avec les jeux du premier PSVR ont sans doute causé l’échec du PSVR 2. On pouvait légitimement attendre un Astrobot 2 ou un nouveau Wipeout (deux franchises phares du PSVR 1), mais Sony a semble t-il d’autres plans en tête… dont la VR ne fait pas vraiment partie (ou alors en pointillé). Le casque PSVR 2 sera compatible PCVR quelque part durant l’année, en espérant que cette compatibilité soit totale et permette de jouer aux titres SteamVR par exemple…