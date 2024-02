Sony va proposer le support du PlayStation VR2 (PS VR2) sur PC

Le PlayStation VR2 va être disponible pour les joueurs PC, comme l’annonce aujourd’hui Sony. Le groupe fait savoir qu’un test est en cours et que la compatibilité se fera dans le courant de 2024.

Sony a annoncé le support sur son blog :

De plus nous sommes ravis d’annoncer que nous sommes en train de tester la possibilité pour les joueurs PS VR2 d’accéder à de nouveaux jeux sur PC, afin d’offrir encore plus de variété en plus des titres PS VR2 disponibles via la PS5. Nous espérons rendre cette fonction disponible en 2024, alors restez à l’écoute !