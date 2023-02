Le PS VR2 est en vente sur le site de PlayStation

Le PlayStation VR 2 est enfin en vente, uniquement sur le site de PlayStation. Le casque VR seul et ses manettes est proposé à 599,99 euros, le pack comprenant Horizon Call of the Mountain est facturé à 649,99 euros, et il faudra encore débourser 49,99 euros pour la station de recharge des manettes VR2 Sense. Pour rappel, le casque PlayStation VR 2 dispose d’un affichage OLED 4K HDR (en fait, plutôt 2,5 K par œil) avec un FoV de 110°, de l‘eye-tracking pour le rendu fovéal (puissance de calcul sur la zone regardée par le joueur), de lentilles de Fresnel, de 4 caméras infrarouges pour le suivi des mouvements de la tête et des manettes, ainsi que d’un moteur haptique intégré. Un unique câble permet de relier le casque à la PS5 (la console est obligatoire).

A noter que les manettes 6 DoF disposent aussi de leur moteur haptique. Une cinquantaine de titres compatibles sont ou seront disponibles durant la période de lancement, dont Horizon Call of the Mountain, Resident Evil Village (mise à jour VR), GT7 (mise à jour VR), ou bien encore Moss II. Malheureusement, les jeux du PSVR 1 ne peuvent pas être lancés avec le PSVR 2, mais on peut tout de même espérer que les studios fassent rapidement les mises à jour nécessaires. Premier indice d’un manque de hype ? L’information de la mise en vente du PSVR 2 est loin d’avoir été largement médiatisée dans les médias tech francophones (rien chez notre confrère Gamekult par exemple…).