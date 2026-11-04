Xbox Cloud Gaming accueille deux nouvelles façons de jouer

Microsoft ajoute deux nouvelles possibilités pour jouer via le Xbox Cloud Gaming. La première permet d’utiliser un smartphone comme manette pour jouer sur un téléviseur connecté, sans avoir besoin d’une manette physique. La seconde permet à la nouvelle manette Xbox Nano de communiquer directement avec les serveurs du cloud via le Wi-Fi afin de réduire le temps de réponse des commandes. Les deux fonctionnalités sont disponibles en phase de test dès aujourd’hui.

Un smartphone pour remplacer la manette Xbox

La première nouveauté s’adresse aux joueurs qui utilisent le Xbox Cloud Gaming sur un téléviseur compatible, mais qui ne disposent pas forcément d’une manette à proximité. Microsoft leur permet désormais de transformer leur smartphone Android ou leur iPhone en manette.

Les commandes s’affichent directement dans le navigateur Internet du téléphone. Lorsqu’un joueur lance un jeu sans manette physique connectée, une option lui propose d’utiliser son smartphone à la place. Certains jeux disposent même de commandes adaptées à leur gameplay. Il suffit d’activer les fonctionnalités expérimentales dans les paramètres du compte pour Xbox Cloud Gaming, depuis la rubrique Réglages, puis Comptes

Cette nouveauté est en cours de déploiement sur les téléviseurs compatibles dans les pays où le Xbox Cloud Gaming est disponible. Elle ne nécessite aucun accessoire supplémentaire : un smartphone et un téléviseur compatible suffisent.

La manette Xbox Nano se connecte directement au cloud

La seconde nouveauté concerne Xbox Nano, la petite manette annoncée par Microsoft en octobre. Jusqu’ici présentée comme une alternative compacte aux manettes Xbox classiques, elle gagne une fonctionnalité supplémentaire avec le système de cloud connect.

Habituellement, une manette Bluetooth communique avec le téléviseur, le smartphone ou l’ordinateur qui affiche le jeu. Les commandes sont ensuite transmises aux serveurs de Microsoft. Avec le cloud connect, la manette Xbox Nano utilise directement le réseau Wi-Fi pour communiquer avec le serveur qui exécute le jeu. L’objectif est de réduire la latence des commandes et de rendre les parties plus réactives. Une approche qui rappelle celle de la manette de Google Stadia capable de communiquer directement avec les serveurs de jeu.

Il y a toutefois une restriction géographique : cette fonctionnalité est actuellement réservée aux joueurs aux États-Unis. Elle fonctionne uniquement avec certaines expériences Xbox Cloud Gaming, sur le Web et les téléviseurs compatibles. Pour l’activer, il faut configurer la manette depuis l’application Xbox Beta sur Android ou l’application Accessoires Xbox sur PC. Dans ce dernier cas, l’inscription au programme Xbox Insider est nécessaire.

Microsoft précise que ces deux nouveautés sont encore expérimentales. Leur disponibilité, les appareils compatibles et la liste des jeux pris en charge peuvent donc évoluer en fonction des retours des joueurs.