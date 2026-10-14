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Xbox Nano Controller : Microsoft lance une petite manette à 49,99 euros

3 min.
14 Oct. 2026 • 20:30
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Microsoft miniaturise sa grosse manette Xbox. La firme de Redmond vient de dévoiler le Xbox Nano Controller, présenté comme la plus petite manette officielle jamais proposée dans la gamme Xbox. Avec un peu plus de 12,7 cm de longueur et seulement 99 grammes sur la balance, elle vise autant les joueurs nomades que les enfants et les personnes aux petites mains.

Une véritable manette Xbox qui tient presque dans une poche

Malgré son format réduit, le Nano Controller conserve les 18 commandes essentielles d’une manette Xbox traditionnelle : sticks analogiques, croix directionnelle, gâchettes, boutons de tranche et commandes ABXY sont tous présents. Microsoft ajoute également un bouton Action programmable depuis l’application Xbox Accessoires, pouvant par exemple servir à déclencher rapidement une capture d’écran ou un enregistrement vidéo.

Xbox Nano Controller

La connexion s’effectue en Xbox Wireless sur console et en Bluetooth sur PC, iPhone, iPad, Android et téléviseurs compatibles. Cette polyvalence accompagne la stratégie de Microsoft visant à étendre l’écosystème Xbox bien au-delà des consoles. La batterie rechargeable est directement intégrée et se recharge en USB-C.

Un accessoire taillé pour le Xbox Cloud Gaming

Le Nano Controller semble particulièrement pensé pour le jeu en streaming : le Xbox Cloud Gaming est désormais accessible sur de nombreux écrans, dont les smartphones, les Smart TV et les casques Meta Quest. Microsoft et Meta préparent d’ailleurs une offre américaine associant la petite manette à deux mois de Game Pass Ultimate avec certains Quest.

Xbox Nano Controller 2

A noter que Samsung proposera une opération similaire avec certaines Smart TV pendant les fêtes. On rappelle aussi que Microsoft modifie progressivement les conditions de son cloud gaming, une offre de service plutôt bien adaptée à l’emploi de manettes transportables partout.

Le Xbox Nano Controller sera commercialisé le 4 novembre prochain, y compris en France, au tarif de 49,99 euros.

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