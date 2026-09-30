Xbox lance les Mythic Achievements, l’équivalent des trophées Platine de PlayStation

Microsoft ajoute enfin une récompense spécifique aux joueurs qui terminent intégralement leurs jeux. Baptisés Mythic Achievements, ces nouveaux succès signalent qu’un utilisateur a débloqué l’ensemble des achievements disponibles à l’origine dans un titre. Une philosophie qui rappelle évidemment le trophée Platine proposé depuis longtemps sur les consoles PlayStation.

Terminer tous les succès originaux débloque le statut Mythic

Microsoft précise que ce trophée est atteint après avoir « terminé tous les succès originaux d’un jeu ». Les « achievements » ajoutés ultérieurement avec des DLC ou des mises à jour ne sont donc pas nécessaires. Une fois obtenu, le statut Mythic reste également acquis, même si de nouveaux contenus viennent enrichir le jeu.

First look at Mythic Achievement for Gears of War: E-Day https://t.co/BHk12OChxc — ASHA (@asha_shar) September 29, 2026

Le système fonctionne de manière rétroactive. Les titres déjà complétés à 100 % peuvent automatiquement obtenir leur badge Mythic, y compris les jeux Xbox 360. Les collectionneurs de Gamerscore pourraient donc découvrir plusieurs récompenses dès leur première connexion.

Une nouvelle section Gaming pour exposer ses exploits

Les profils Xbox accueillent parallèlement un nouvel onglet Gaming réunissant les succès, les étapes de Gamerscore etles jeux terminés. Chaque Mythic Achievement s’inscrit dans un cadre visuel particulier, tandis qu’une barre de progression indique le chemin restant avant d’atteindre les 100 %.

Les profils des amis sont également consultables, donnant ainsi à cette nouveauté une dimension sociale proche de celle des trophées PlayStation. Sony avait d’ailleurs poussé cette logique de récompense plus loin avec PlayStation Stars, un programme désormais abandonné.

Disponible d’abord pour les Xbox Insiders

Les Mythic Achievements sont pour l’instant réservés au programme Xbox Insiders, déjà utilisé par Microsoft pour expérimenter son cloud gaming gratuit financé par la publicité ou encore la conversion des jeux physiques en licences numériques.

Avec les Mythic Achievements, Xbox ne révolutionne certes pas son système de succès, mais lui apporte enfin la récompense qui lui manquait. Pour les chasseurs de 100 %, le Gamerscore dispose désormais de son badge ultime.