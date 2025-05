PlayStation Stars : Sony met fin au programme de fidélité

Sony a pris la décision de mettre un terme à PlayStation Stars, son programme de fidélité qui a été annoncé en juillet 2022 et qui a été disponible en Europe au mois d’octobre de la même année.

C’est la fin pour le programme PlayStation Stars

Le programme PlayStation Stars vient récompenser les joueurs pour leur participation à l’écosystème PlayStation. Les joueurs peuvent gagner des récompenses en accomplissant des campagnes et des activités, comme jouer à un jeu, gagner des trophées spécifiques ou être parmi les premiers à obtenir le trophée platine d’un jeu populaire dans leur pays. Les récompenses comprennent des objets de collection numériques et des points. Les objets de collection ont différents niveaux de rareté et les points peuvent être échangés contre des fonds pour le porte-monnaie PSN, des objets virtuels et certains jeux.

Mais voilà, le programme n’a visiblement pas rencontré le succès escompté et va s’arrêter. Sony indique :

En tant qu’entreprise, nous n’avons de cesse d’évoluer en suivant les joueurs et les tendances du marché. C’est pourquoi, depuis le lancement du programme, nous avons énormément appris en analysant les types d’activités auxquels nos joueurs sont le plus réceptifs. Cette analyse nous a poussés à recentrer nos efforts et à prendre la décision de mettre fin à PlayStation Stars dans son format actuel. Nous allons continuer d’analyser nos principales observations issues de ce programme et de chercher des manières d’en tirer des leçons.

Il y a quatre éléments à retenir :

À compter d’aujourd’hui, cette version du programme PlayStation Stars n’accepte plus de nouveaux membres.

Si les membres choisissent de supprimer leur compte PlayStation Stars à partir d’aujourd’hui, ils ne pourront pas rejoindre à nouveau cette version du programme et perdront tous les points précédemment obtenus.

Les membres actuels de PlayStation Stars peuvent toujours remporter des articles de collection et des points, mais également passer au niveau de statut supérieur jusqu’au 23 juillet 2025 à 16h59. Passé cette date, plus aucune Campagne PlayStation Stars ne sera disponible et il ne sera plus possible d’obtenir des récompenses supplémentaires ni de bénéficier des avantages inhérents aux différents statuts.

Cette version du programme PlayStation Stars prendra fin le 2 novembre 2026 et les membres actuels de PlayStation Stars pourront continuer d’utiliser leurs points jusqu’à leur expiration.

Enfin, Sony assure que les joueurs continueront à accéder à leurs articles de collection numériques, même une fois ces modifications effectuées.