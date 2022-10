PlayStation Stars : le programme de fidélité est maintenant disponible en Europe

C’est au tour de l’Europe d’accueillir PlayStation Stars, le nouveau programme de fidélité Sony visant les joueurs. Il est déjà disponible dans quelques régions et c’est désormais le tour des Français, ainsi que leurs voisins européens.

Lancement du PlayStation Stars en Europe

En vous abonnant au programme PlayStation Stars, vous pouvez utiliser vos compétences de jeu pour débloquer des objets virtuels à collectionner uniques et de nombreuses récompenses. Terminez des campagnes, remportez des points et mettez en valeur vos objets à collectionner dans une vitrine virtuelle sur l’application PlayStation.

Il y a quelques avantages. Les abonnés PlayStation Plus qui rejoignent également le programme PlayStation Stars remporteront des points pour chaque achat éligible réalisé sur le PlayStation Store. Les points peuvent ensuite être échangés contre des crédits pour le porte-monnaie PSN à mettre de côté ou à utiliser pour le prochain achat sur le PlayStation Store, ou contre des objets à collectionner exclusifs pour sa vitrine virtuelle sur l’application PlayStation, et bien plus encore.

Qu’est-il possible de gagner avec PlayStation Stars ? Vous pouvez obtenir des objets virtuels à collectionner en édition limitée inspirés des jeux, personnages et événements PlayStation de ces 25 dernières années. Aussi, il y a un système de progression avec quatre niveaux :

Niveau 1 : rejoindre PlayStation Stars, jouer et terminer des campagnes. Cela donne accès à des objets virtuels à collectionner en terminant des campagnes. Obtention d’un objet à collectionner commémoratif.

Niveau 2 : acheter un jeu complet sur le PlayStation Store, obtenir un trophée rare ou supérieur. Cela permet l’obtention d’un objet à collectionner commémoratif de niveau 2 et un accès à tous les objets à collectionner du niveau 1.

Niveau 3 : acheter deux jeux complets sur le PlayStation Store, obtenir 32 trophées rares ou supérieurs. Cela permet l’obtention d’un objet à collectionner commémoratif de niveau 3 et d’un objet à collectionner d’anniversaire.

Niveau 4 : acheter quatre jeux complets sur le PlayStation Store, obtenir 128 trophées rares ou supérieurs. Cela permet l’obtention d’un objet à collectionner commémoratif, routage prioritaire des chats, et accès à tous les objets à collectionner des niveaux 1, 2 et 3.

Si tout cela vous intéresse, vous pouvez vous inscrire depuis le site du PlayStation Stars disponible sur cette page. Le programme est gratuit.